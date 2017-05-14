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Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч с "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч 28-го тура премьер-лиги с "Анжи".

"Уфа": Шелия, Аликин, Йокич, Сысуев, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Стоцкий, Игбун, Обляков.

запасе остались: Бородько, Никитин, Фатай, Сухов, Пуцко, Зубарев, Сафрониди, Безденежных, Карп, Абдулавов.
Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 16:08
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