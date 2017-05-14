Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч с "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч 28-го тура премьер-лиги с "Анжи".



"Уфа": Шелия, Аликин, Йокич, Сысуев, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Стоцкий, Игбун, Обляков.



запасе остались: Бородько, Никитин, Фатай, Сухов, Пуцко, Зубарев, Сафрониди, Безденежных, Карп, Абдулавов.