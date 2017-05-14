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"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги

"Халл Сити" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4 и стал третьим клубом, который покинет премьер-лигу по итогам сезона. Ранее досрочно вылетели "Мидлсбро" и "Сандерленд".

Чемпионат Англии

37 тур

"Кристал Пэлас" - "Халл Сити" 4:0

Голы: Заха, 3, Бентеке, 34, Миливоевич, 85 (пен.), Анхольт, 90

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс (Делейни, 86), Миливоевич, Кабай (Макартур, 62), Панчеон, Заха, Таунсенд (Анхольт, 75), Шлупп, Бентеке

"Халл Сити": Якупович, Робертсон (Малони, 46), Доусон, Раноккия (Боуэн, 46), Магир (Дэвис, 50), Эль-Мухамади, Н'Диайе, Клукас, Эвандро, Ниасс, Гросицки

Предупреждения: Кабай, 37, Робертсон, 40, Панчеон, 41, Н'Диайе, 80, Доусон, 84, Дэвис, 87, Анхольт, 90+1, Клукас, 90+3
Теги: Кристал Пэлас Халл Сити
Сегодня, 16:55
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сандерленд, Мидлсборо...
Ну и Халл с ними.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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