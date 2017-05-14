"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги

"Халл Сити" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4 и стал третьим клубом, который покинет премьер-лигу по итогам сезона. Ранее досрочно вылетели "Мидлсбро" и "Сандерленд".



Чемпионат Англии



37 тур



"Кристал Пэлас" - "Халл Сити" 4:0



Голы: Заха, 3, Бентеке, 34, Миливоевич, 85 (пен.), Анхольт, 90



"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс (Делейни, 86), Миливоевич, Кабай (Макартур, 62), Панчеон, Заха, Таунсенд (Анхольт, 75), Шлупп, Бентеке



"Халл Сити": Якупович, Робертсон (Малони, 46), Доусон, Раноккия (Боуэн, 46), Магир (Дэвис, 50), Эль-Мухамади, Н'Диайе, Клукас, Эвандро, Ниасс, Гросицки



Предупреждения: Кабай, 37, Робертсон, 40, Панчеон, 41, Н'Диайе, 80, Доусон, 84, Дэвис, 87, Анхольт, 90+1, Клукас, 90+3