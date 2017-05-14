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Тибо Куртуа: мы снова можем пережить это потрясающее чувство

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заявил, что титул — идеальная награда за то, как упорно команда работала весь сезон.

Напомним, "Челси" досрочно оформил чемпионство.

"В конце мы получили свою награду за всю ту работу, которую проделывали в течение сезона, и это дорогого стоит, мы снова можем пережить это потрясающее чувство. Я живу ради таких моментов радости", - цитирует Куртуа официальный сайт "синих".
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 17:01
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