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Тибо Куртуа: мы снова можем пережить это потрясающее чувство
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заявил, что титул — идеальная награда за то, как упорно команда работала весь сезон.
Напомним, "Челси" досрочно оформил чемпионство.
"В конце мы получили свою награду за всю ту работу, которую проделывали в течение сезона, и это дорогого стоит, мы снова можем пережить это потрясающее чувство. Я живу ради таких моментов радости", - цитирует Куртуа официальный сайт "синих".
Напомним, "Челси" досрочно оформил чемпионство.
"В конце мы получили свою награду за всю ту работу, которую проделывали в течение сезона, и это дорогого стоит, мы снова можем пережить это потрясающее чувство. Я живу ради таких моментов радости", - цитирует Куртуа официальный сайт "синих".
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