"Фейеноорд" выиграл первое чемпионство за 18 лет

В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. "Фейеноорд", опередивший "Аякс" на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.



В прошедшем матче с "Хераклесом" (3:1) хет-трик в составе хозяев поля оформил 36-летний нападающий Дирк Кюйт.