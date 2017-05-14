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"Фейеноорд" выиграл первое чемпионство за 18 лет

В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. "Фейеноорд", опередивший "Аякс" на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.

В прошедшем матче с "Хераклесом" (3:1) хет-трик в составе хозяев поля оформил 36-летний нападающий Дирк Кюйт.
Теги: Фейеноорд
Сегодня, 17:49
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№9 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дирку надо на этом карьеру завершать)Отличная точка будет)
Регистрация: 4.08.2012
№8 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прям удачный год для неудачников
Вы бы Бикеича сохранили бы удачливые наши,не будет Бердыева,будет опять команда из подвала.
Регистрация: 8.05.2017
№7 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 18:19) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
прям удачный год для неудачников open_mouth

Слышь скорлупа, это тебе для справки:
Фейеноорд -

Чемпион Нидерландов -15
Обладатель Кубка Нидерландов -12
Обладатель Суперкубка Нидерландов -2

Обладатель Кубка европейских чемпионов -1
Обладатель Кубка УЕФА -2
Обладатель Межконтинентального кубка -1

Фк ховно, то есть Ростов -
Серебряный призёр -1
Кубок России -1

Кто тут неудачник?


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: andaar Ростовская область (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
я хоть с ростова, но в отличии от первого комментатора,рад победе КБ, они заслужили больше,чем унылые армейцы и заносчивые питерцы
Регистрация: 16.06.2016
№5 Написал: Викторис (Сегодня, 18:01) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
прям удачный год для неудачников open_mouth

Штаны с трусами подними - срам прикрой
Регистрация: 8.04.2017
№4 Написал: olegan кениг (Сегодня, 17:57) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sdv_78
Кто бы говорил....

Они же уже топ клуб,не знал? blush
Регистрация: 19.03.2011
№3 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 17:56) #
  • +2
  •  (12)
online

Цитата: Lana Del Andrey
прям удачный год для неудачников open_mouth

ага прям как год назад, когда колхозники в ЛЧ попали


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: sdv_78 Омск (Сегодня, 17:55) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
прям удачный год для неудачников open_mouth

Кто бы говорил....
Регистрация: 10.06.2009
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:51) #
  • -13
  •  (23)
Болеет за:
«Ростов»
прям удачный год для неудачников open_mouth
Регистрация: 3.05.2014
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