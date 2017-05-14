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"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
"Фейеноорд" выиграл первое чемпионство за 18 лет
В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. "Фейеноорд", опередивший "Аякс" на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.
В прошедшем матче с "Хераклесом" (3:1) хет-трик в составе хозяев поля оформил 36-летний нападающий Дирк Кюйт.
В прошедшем матче с "Хераклесом" (3:1) хет-трик в составе хозяев поля оформил 36-летний нападающий Дирк Кюйт.
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