"Уфа" в концовке матча вырвала победу над "Анжи"

В матче 28-го тура чемпионата России "Уфа" в компенсированное время одержала победу над "Анжи".



Чемпионат России



28 тур



"Уфа" - "Анжи" 2:1



Гол: Стоцкий, 35, Фатай, 90+3 - Будковский, 41



"Уфа": Шелия, Йокич, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев (Зубарев, 90), Сысуев (Фатай, 46), Обляков (Абдулавов, 75), Игбун



"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Фибель, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Форбс (Кацаев, 46), Хубулов (Эззатоллахи, 63), Гулиев, Будковский (Асильдаров, 87), Яковлев



Предупреждения: Йокич, 30