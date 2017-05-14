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"Уфа" в концовке матча вырвала победу над "Анжи"

В матче 28-го тура чемпионата России "Уфа" в компенсированное время одержала победу над "Анжи".

Чемпионат России

28 тур

"Уфа" - "Анжи" 2:1

Гол: Стоцкий, 35, Фатай, 90+3 - Будковский, 41

"Уфа": Шелия, Йокич, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев (Зубарев, 90), Сысуев (Фатай, 46), Обляков (Абдулавов, 75), Игбун

"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Фибель, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Форбс (Кацаев, 46), Хубулов (Эззатоллахи, 63), Гулиев, Будковский (Асильдаров, 87), Яковлев

Предупреждения: Йокич, 30
Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 18:24
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№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Чемоданчик joy не занесли...
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Равная игра, смотрелась, но хозяева были настойчивее...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:27) #
  • +2
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Посмотрел.
БИЛИСЬ КОМАНДЫ, с чем игроков и поздравляю.
Сергея Семака - с победой!
Регистрация: 6.08.2008
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