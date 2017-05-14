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"Уфа" в концовке матча вырвала победу над "Анжи"
В матче 28-го тура чемпионата России "Уфа" в компенсированное время одержала победу над "Анжи".
Чемпионат России
28 тур
"Уфа" - "Анжи" 2:1
Гол: Стоцкий, 35, Фатай, 90+3 - Будковский, 41
"Уфа": Шелия, Йокич, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев (Зубарев, 90), Сысуев (Фатай, 46), Обляков (Абдулавов, 75), Игбун
"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Фибель, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Форбс (Кацаев, 46), Хубулов (Эззатоллахи, 63), Гулиев, Будковский (Асильдаров, 87), Яковлев
Предупреждения: Йокич, 30
Чемпионат России
28 тур
"Уфа" - "Анжи" 2:1
Гол: Стоцкий, 35, Фатай, 90+3 - Будковский, 41
"Уфа": Шелия, Йокич, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев (Зубарев, 90), Сысуев (Фатай, 46), Обляков (Абдулавов, 75), Игбун
"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Фибель, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Форбс (Кацаев, 46), Хубулов (Эззатоллахи, 63), Гулиев, Будковский (Асильдаров, 87), Яковлев
Предупреждения: Йокич, 30
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