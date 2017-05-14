Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ливерпуль" в гостях разгромил "Вест Хэм"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле крупно уступил "Ливерпулю" – 0:4.

Чемпионат Англии

37 тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:4

Голы: Старридж, 35, Коутиньо, 57, 61, Ориги, 76

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Байрэм, Крессвел, Коллинз, Рид, Фонте (Фегули, 55), Нордтвейт, Фернандеш, Лансини, Айю (Снодграсс, 77), Кальери (Флетчер, 55)

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лаллана (Груич, 89), Вейналдум, Коутиньо (Вудбёрн, 89), Старридж (Лейва, 87), Ориги

Предупреждения: Фернандеш, 50, Коллинз, 63
Теги: Вест Хэм Ливерпуль
Сегодня, 18:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.