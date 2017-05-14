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"Ливерпуль" в гостях разгромил "Вест Хэм"
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле крупно уступил "Ливерпулю" – 0:4.
Чемпионат Англии
37 тур
"Вест Хэм Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:4
Голы: Старридж, 35, Коутиньо, 57, 61, Ориги, 76
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Байрэм, Крессвел, Коллинз, Рид, Фонте (Фегули, 55), Нордтвейт, Фернандеш, Лансини, Айю (Снодграсс, 77), Кальери (Флетчер, 55)
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лаллана (Груич, 89), Вейналдум, Коутиньо (Вудбёрн, 89), Старридж (Лейва, 87), Ориги
Предупреждения: Фернандеш, 50, Коллинз, 63
Чемпионат Англии
37 тур
"Вест Хэм Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:4
Голы: Старридж, 35, Коутиньо, 57, 61, Ориги, 76
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Байрэм, Крессвел, Коллинз, Рид, Фонте (Фегули, 55), Нордтвейт, Фернандеш, Лансини, Айю (Снодграсс, 77), Кальери (Флетчер, 55)
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лаллана (Груич, 89), Вейналдум, Коутиньо (Вудбёрн, 89), Старридж (Лейва, 87), Ориги
Предупреждения: Фернандеш, 50, Коллинз, 63
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