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"Ростов" - "Рубин": Азмун сыграет с первых минут, Бухаров в запасе

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубина" на матч 28-го тура Премьер-лиги.

"Ростов": Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов, Киреев – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.

"Рубин": Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин – Цакташ, М'Вила, – Жемалетдинов, Рочина, Ткачук – Канунников.
Сегодня, 18:29
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