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"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
"Ростов" - "Рубин": Азмун сыграет с первых минут, Бухаров в запасе
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубина" на матч 28-го тура Премьер-лиги.
"Ростов": Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов, Киреев – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.
"Рубин": Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин – Цакташ, М'Вила, – Жемалетдинов, Рочина, Ткачук – Канунников.
"Ростов": Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов, Киреев – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.
"Рубин": Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин – Цакташ, М'Вила, – Жемалетдинов, Рочина, Ткачук – Канунников.
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