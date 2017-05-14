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"Наполи" забил пять мячей "Торино", "Кротоне" обыграл "Удинезе"

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Торино" – 5:0.

Чемпионат Италии

36 тур

"Торино" - "Наполи" 0:5

Голы: Кальехон, 7, Инсинье, 60, Мертенс, 72, Кальехон, 76, Зелиньски, 78

"Торино": Харт, Дзаппакоста, Молинаро, Россеттини, Карлау, Базелли (Оби, 75), Бенасси (Густафссон, 52), Фальке, Белотти, Ляич, Бое (Итурбе, 59)

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо, Аллан (Зелиньски, 64), Гамшик (Рог, 66), Мертенс, Кальехон (Милик, 82), Инсинье

Предупреждения: Базелли, 8, Густафссон, 53, Альбиоль, 56

"Кротоне" - "Удинезе" 1:0

Гол: Роден, 20

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Сампиризи, Барберис (Сульич, 86), Кризетиг, Рохден, Налини (Акости, 72), Фальчинелли, Тротта (Симми, 90)

"Удинезе": Скуффет, Аднан, Ларанжера, Фелипе, Видмер, Кумс (Балич, 61), Янкто, Агьеманг-Баду, Де Пауль (Эвандро, 81), Сапата, Теро (Перица, 60)

Предупреждения: Кумс, 37, Фальчинелли, 37, Аднан, 76, Сампиризи, 89

"Болонья" - "Пескара" 3:1

Голы: Дестро, 8, Баэбек, 24, Ди Франческо, 48, Дестро, 90+1

"Болонья": Миранте, Мбайе, Торосидис, Хеландер, Майетта (Крафт, 57), Таидер, Донса (Пульгар, 75), Крейчи (Оквонкво, 73), Франческо, Дестро, Верди

"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Бово, Форназьер, Бругман, Кулибали (Миличевич, 53), Мемушай, Митрицэ (Мурич, 53), Баэбек (Джилардино, 73), Капрари

Предупреждения: Бово, 34, Кулибали, 39, Донса, 50, Дестро, 90+2
Теги: Наполи Торино Кротоне Удинезе
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