Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (1)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (1)
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Фатайный стандарт. "Анжи" проиграл в Уфе и рискует угодить в "стыки"
«Анжи» весь матч забрасывал штрафную «Уфы» подачами со стандартов, но в концовке встречи пропустил с углового. Rusfootball.info – о том, как команда Семака во 2-м туре подряд вырвала победу в концовке, а махачкалинцы оказались перед угрозой попадания в стыковые матчи.
Кому нужнее
Нужнее было «Анжи», ведь впереди встречи с «Ростовом» и ЦСКА, а 12 место ещё не было обеспечено. Поэтому команда Григоряна, который сегодня обошёлся без циркового шоу на предматчевом интервью, пошла вперёд активнее. К подталкивает и схема «Анжи»: команда играет в 4 защитника, что уже редкость, да ещё и с двумя нападающими.
Угроза исходила со стандартов: уже в первые 10 минут махачкалинцы произвели 3 неплохих наскока из статичного положения. Уфимцы намёка не поняли и на 16-й минуте снова сфолили – в 4-й раз хозяевам просто повезло, что Жиров после навеса Хубулова пробил в штангу, а после контакта с ней прокатился вдоль ленточки.
Ответ и выравнивание
«Уфа» долгое время не могла воспользоваться пространством в тылах «Анжи» (наверное потому, что махачкалинцы грамотно возвращались назад, несмотря на территориальное преимущество). Но после минуты 20-й хозяева, как и полагается, начали держать мяч и на угрозу Жирова ответили адекватно. Слай, очень сильный именно в единоборствах нападающий, легко за счёт корпуса и резкости ушёл от Паршивлюка и прострелом организовал для Стоцкого игровой пенальти. Дмитрий с лёта ударил доступно для Юрченко, недавно тащившего от Стоцкого и его партнёрах на тренировках. Этот момент позволил «Уфе» окончательно почувствовать уверенность, выровнять игру и даже заполучить небольшой перевес.
Размен
«Уфа» продолжала вектор, позволивший создать голевой момент Стоцкого с атаками по левому флангу и переводом вправо. На этот раз его сделал Йокич, «Анжи» проиграл подбор, а Стоцкий шмальнул по Жирову почти с линии штрафной. Вместо блока у Александра получился отчасти автогол: Юрченко не среагировал на рикошет, хотя мяч влетел в ворота в непосредственной близости от вратаря.
Но «Уфа» в последнее время уже не та: команда, любимый счёт которой – 1:0, проиграла с него в Казани, а здесь не продержала его и 10 минут. «Анжи» ведь в начале матча неоднократно предупреждал, что стандартов у своих ворот хозяевам надо всячески избегать. Игбун не понял этого, привёз необязательный угловой, с него гости и сравняли счёт благодаря классной игре на опережение в исполнении Будковского. Будь в воротах огромный Беленов, он бы, может, и сыграл на выходе, но Шелия остался на месте и получил в «домик».
Равенство по моментам, примерное равенство в игре – пожалуй, такое завершение тайма никого не ущемляло по справедливости.
Перестановки
Редкое явление: в перерыве оба тренера сделали по замене, причём в атаке. Григорян сменил Форбса на Кацаева, а Семак – Сысуева на Фатая. Поначалу замена «Уфы» смотрелась продуктивнее: два темнокожих нападающих (Фатай и Слай) здорово боролись, цеплялись за мячи, напрягали оборону «Анжи» на пространстве. Махачкалинцы вынуждены были оставлять его и идти вперёд чуть большими силами из-за турнирной таблицы.
В погоне за спокойной жизнью
Ближе к середине тайма «Анжи» основательно прихватил территорию и мяч. Григорян традиционно заменил Хубулова, за многочисленные стандарты стал отвечать Эзатолахи. Саид дважды находил подачами голову Фибеля, но здоровый защитник никак не мог толком приложиться к мячу. «Уфа» грамотно построила разрушительную деятельность, стала внимательнее действовать на стандартах, так что несмотря на все старания «Анжи», реальных моментов у ворот Шелии не возникало.
В преддверие нервной концовки
И я даже не о сегодняшнем матче, а о судьбе «Анжи» в целом. Махачкалинцы во 2-м тайме подали не меньше стандартов, чем в 1-м, но именно с углового и пропустили. Фатайный удар после подачи Стоцкого и скидки Аликина нанёс Фатай. Ярко начавший карьеру в России нападающий не забивал с 30-го октября, и вот разразился! Александр Григорян объяснил пропущенный мяч желанием сыграть вничью, которая не устраивала его команду, хотя со стороны упрекнуть «Анжи» в этом было трудно. Хотя в безыдейности, беззубости в атаке – легче.
В итоге махачкалинцы оказываются в неприятной ситуации: теоретически их могут обогнать и «Оренбург», и «Крылья», и «Арсенал», хотя даже ничья оставила бы двух последних вне пределов досягаемости. А ведь у команды Григоряна намечаются приём «Ростова» и выезд к ЦСКА. Оба соперника не имеют права терять очки, тогда как 6 очков в исполнении одного из преследователей вполне вероятны.
"Уфа": Шелия, Йокич, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев (Зубарев, 90), Сысуев (Фатай, 46), Обляков (Абдулавов, 75), Игбун
"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Фибель, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Форбс (Кацаев, 46), Хубулов (Эззатоллахи, 63), Гулиев, Будковский (Асильдаров, 87), Яковлев
Предупреждения: Йокич, 30
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Кому нужнее
Нужнее было «Анжи», ведь впереди встречи с «Ростовом» и ЦСКА, а 12 место ещё не было обеспечено. Поэтому команда Григоряна, который сегодня обошёлся без циркового шоу на предматчевом интервью, пошла вперёд активнее. К подталкивает и схема «Анжи»: команда играет в 4 защитника, что уже редкость, да ещё и с двумя нападающими.
Угроза исходила со стандартов: уже в первые 10 минут махачкалинцы произвели 3 неплохих наскока из статичного положения. Уфимцы намёка не поняли и на 16-й минуте снова сфолили – в 4-й раз хозяевам просто повезло, что Жиров после навеса Хубулова пробил в штангу, а после контакта с ней прокатился вдоль ленточки.
Ответ и выравнивание
«Уфа» долгое время не могла воспользоваться пространством в тылах «Анжи» (наверное потому, что махачкалинцы грамотно возвращались назад, несмотря на территориальное преимущество). Но после минуты 20-й хозяева, как и полагается, начали держать мяч и на угрозу Жирова ответили адекватно. Слай, очень сильный именно в единоборствах нападающий, легко за счёт корпуса и резкости ушёл от Паршивлюка и прострелом организовал для Стоцкого игровой пенальти. Дмитрий с лёта ударил доступно для Юрченко, недавно тащившего от Стоцкого и его партнёрах на тренировках. Этот момент позволил «Уфе» окончательно почувствовать уверенность, выровнять игру и даже заполучить небольшой перевес.
Размен
«Уфа» продолжала вектор, позволивший создать голевой момент Стоцкого с атаками по левому флангу и переводом вправо. На этот раз его сделал Йокич, «Анжи» проиграл подбор, а Стоцкий шмальнул по Жирову почти с линии штрафной. Вместо блока у Александра получился отчасти автогол: Юрченко не среагировал на рикошет, хотя мяч влетел в ворота в непосредственной близости от вратаря.
Но «Уфа» в последнее время уже не та: команда, любимый счёт которой – 1:0, проиграла с него в Казани, а здесь не продержала его и 10 минут. «Анжи» ведь в начале матча неоднократно предупреждал, что стандартов у своих ворот хозяевам надо всячески избегать. Игбун не понял этого, привёз необязательный угловой, с него гости и сравняли счёт благодаря классной игре на опережение в исполнении Будковского. Будь в воротах огромный Беленов, он бы, может, и сыграл на выходе, но Шелия остался на месте и получил в «домик».
Равенство по моментам, примерное равенство в игре – пожалуй, такое завершение тайма никого не ущемляло по справедливости.
Перестановки
Редкое явление: в перерыве оба тренера сделали по замене, причём в атаке. Григорян сменил Форбса на Кацаева, а Семак – Сысуева на Фатая. Поначалу замена «Уфы» смотрелась продуктивнее: два темнокожих нападающих (Фатай и Слай) здорово боролись, цеплялись за мячи, напрягали оборону «Анжи» на пространстве. Махачкалинцы вынуждены были оставлять его и идти вперёд чуть большими силами из-за турнирной таблицы.
В погоне за спокойной жизнью
Ближе к середине тайма «Анжи» основательно прихватил территорию и мяч. Григорян традиционно заменил Хубулова, за многочисленные стандарты стал отвечать Эзатолахи. Саид дважды находил подачами голову Фибеля, но здоровый защитник никак не мог толком приложиться к мячу. «Уфа» грамотно построила разрушительную деятельность, стала внимательнее действовать на стандартах, так что несмотря на все старания «Анжи», реальных моментов у ворот Шелии не возникало.
В преддверие нервной концовки
И я даже не о сегодняшнем матче, а о судьбе «Анжи» в целом. Махачкалинцы во 2-м тайме подали не меньше стандартов, чем в 1-м, но именно с углового и пропустили. Фатайный удар после подачи Стоцкого и скидки Аликина нанёс Фатай. Ярко начавший карьеру в России нападающий не забивал с 30-го октября, и вот разразился! Александр Григорян объяснил пропущенный мяч желанием сыграть вничью, которая не устраивала его команду, хотя со стороны упрекнуть «Анжи» в этом было трудно. Хотя в безыдейности, беззубости в атаке – легче.
В итоге махачкалинцы оказываются в неприятной ситуации: теоретически их могут обогнать и «Оренбург», и «Крылья», и «Арсенал», хотя даже ничья оставила бы двух последних вне пределов досягаемости. А ведь у команды Григоряна намечаются приём «Ростова» и выезд к ЦСКА. Оба соперника не имеют права терять очки, тогда как 6 очков в исполнении одного из преследователей вполне вероятны.
Чемпионат России
28 тур
"Уфа" - "Анжи" 2:1
Голы: Стоцкий, 35, Фатай, 90 - Будковский, 41
28 тур
"Уфа" - "Анжи" 2:1
Голы: Стоцкий, 35, Фатай, 90 - Будковский, 41
"Уфа": Шелия, Йокич, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев (Зубарев, 90), Сысуев (Фатай, 46), Обляков (Абдулавов, 75), Игбун
"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Фибель, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Форбс (Кацаев, 46), Хубулов (Эззатоллахи, 63), Гулиев, Будковский (Асильдаров, 87), Яковлев
Предупреждения: Йокич, 30
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.