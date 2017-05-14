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Александр Григорян: пропустили гол из-за потери концентрации

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Уфы" (1:2).

"Почему пропустили гол? Наверное, потеря концентрации. Чем вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не утраивала. Как охарактеризовать игру? Никак. Мы потеряли очки", - сказал Григорян.
Теги: Григорян Анжи Уфа
Сегодня, 19:10
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06) #
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Не вандефульно.
Регистрация: 11.08.2008
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