Александр Григорян: пропустили гол из-за потери концентрации

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Уфы" (1:2).



"Почему пропустили гол? Наверное, потеря концентрации. Чем вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не утраивала. Как охарактеризовать игру? Никак. Мы потеряли очки", - сказал Григорян.