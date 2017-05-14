Сергей Семак: я доволен победой и качеством игры

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче против "Анжи" (2:1).



"Я доволен победой и качеством игры, фрагментарно играли лучше во втором тайме. Были моменты, которые мне понравились, есть моменты, над которыми надо работать и работать. В остальном ребята молодцы. Пожелаю удачи "Анжи" в трудных предстоящих матчах, они хорошо играли, исполняли стандарты, с которого и забили. А мы идем дальше, двигаемся вперед", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".