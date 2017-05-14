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Михаил Вилков будет судить матч "Рубин" - ЦСКА

Стали известны судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России.

Все игры 29-го тура пройдут 17 мая.

"Спартак" – "Терек": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Рубин" – "ЦСКА": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Анжи" – "Ростов": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Оренбург" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Урал" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Зенит" – "Краснодар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Томь" – "Крылья Советов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Арсенал" – "Амкар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Чеботарев (Москва)

РФС
Сегодня, 19:43
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(0)
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Цитата: vlees1
Цитата: maradona72
Цитата: vlees1
илков ручной судейка газпрома,будет весело.

Намекаешь на то, что ЦСКА все таки отправят на третью строчку?

Уверен в этом,последняя игра где цска может потерять очки,Вилков недавно подарил бомжам пенальти с Оренбургом,будет хоть малейший шанс поставить 11 метров он это сделает,будет весело в этом матче)

Нет пацаны,Рубин такое дно сейчас,что даже Вилков не поможет.

Помню рубин победил коней в последнем туре 3-1 и лишил их лч,так что все может быть.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Цитата: maradona72
Цитата: vlees1
илков ручной судейка газпрома,будет весело.

Намекаешь на то, что ЦСКА все таки отправят на третью строчку?

Уверен в этом,последняя игра где цска может потерять очки,Вилков недавно подарил бомжам пенальти с Оренбургом,будет хоть малейший шанс поставить 11 метров он это сделает,будет весело в этом матче)

Нет пацаны,Рубин такое дно сейчас,что даже Вилков не поможет.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
удет хоть малейший шанс поставить 11 метров он это сделает,будет весело в этом матче)

Ну и Зениу играть с Кранодаром, которому на пятки наступает Терек и Ростов. Так что в Питере тоже будет весело.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: vlees1
илков ручной судейка газпрома,будет весело.

Намекаешь на то, что ЦСКА все таки отправят на третью строчку?

Уверен в этом,последняя игра где цска может потерять очки,Вилков недавно подарил бомжам пенальти с Оренбургом,будет хоть малейший шанс поставить 11 метров он это сделает,будет весело в этом матче)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:00) #
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Цитата: vlees1
илков ручной судейка газпрома,будет весело.

Намекаешь на то, что ЦСКА все таки отправят на третью строчку?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:50) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков ручной судейка газпрома,будет весело.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:48) #
  • -4
  •  (4)
online

"Спартак" – "Терек": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область)

Ну куда же без Питера в день вручения игрокам и тренерам футбольной команды "Спартак" золотых медалей чемпионата России??? laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да уже по барабану! Хоть Хуйсаинова ставьте.
Регистрация: 23.08.2016
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