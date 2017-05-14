Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (1)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (1)
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Михаил Вилков будет судить матч "Рубин" - ЦСКА
Стали известны судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России.
Все игры 29-го тура пройдут 17 мая.
"Спартак" – "Терек": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Рубин" – "ЦСКА": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Анжи" – "Ростов": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Оренбург" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Урал" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Зенит" – "Краснодар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Томь" – "Крылья Советов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Арсенал" – "Амкар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Чеботарев (Москва)
РФС
Все игры 29-го тура пройдут 17 мая.
"Спартак" – "Терек": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Рубин" – "ЦСКА": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Анжи" – "Ростов": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Оренбург" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Урал" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Зенит" – "Краснодар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Томь" – "Крылья Советов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Арсенал" – "Амкар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Чеботарев (Москва)
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.