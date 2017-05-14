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Гол Харри Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "МЮ"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 2:1.

Чемпионат Англии

37 тур

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Гол: Ваньяма, 6, кейн, 49 - Руни, 72

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер (Уолкер, 83), Алли, Ваньяма, Эриксен (Н'Куду, 90+1), Дайер, Сон (Дембеле, 75), Кейн

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Джонс, Бейи, Туанзебе (Эррера, 65), Блинд, Кэррик, Лингард (Мхитарян, 65), Мата (Рашфорд, 79), Руни, Марсьяль

Предупреждения: Руни, 38
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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