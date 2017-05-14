Гиорги Шелия: победили "Анжи" за счет желания, за счет характера

Вратарь "Уфы" Гиорги Шелия прокомментировал победу над "Анжи" в 28-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.



- Выиграли, молодцы, забили на последней минуте, дожали, все бились до конца. Каждая игра важная, всегда надо побеждать. «Локомотив» обошел нас, но вновь мы чуть впереди. Сегодня победили за счет желания, за счет характера. И «Анжи» победа была нужна, все-таки находятся близко с зоной переходных игр. Но мы оказались сильнее.



В эпизоде с пропущенным голом чья была ошибка?



- Хоть и стандарт, но гол просто так не приходит. Немного не доработали или концентрации не хватило, не могу никого обвинять, это было бы глупо. Все мячи можно парировать, просто так получилось, что я сместился влево, подача пошла на ближний угол.



Следующая игра уже в среду, физически тяжело будет?



У «Оренбурга» сейчас такое положение, что игра будет очень важной для них. Но и для нас игра важная, мы хотим побеждать, бьемся за результат и желаем хорошо завершить этот сезон.