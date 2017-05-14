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Голы Азмуна и Нобоа принесли "Ростову" победу над "Рубином"
В матче 28-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над "Рубином".
Чемпионат России
28 тур
"Ростов" - "Рубин" 4:2
Голы: Азмун, 7, Полоз, 19, Азмун, 51, Нобоа, 73 - М'Вила, 75, Канунников, 87.
"Ростов": Медведев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Киреев (Терентьев, 12), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, Цакташ (Сонг, 76), М'Вила, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Ткачук, Канунников.
Предупреждения: Кудряшов, 22, Ахметов, 90.
Чемпионат России
28 тур
"Ростов" - "Рубин" 4:2
Голы: Азмун, 7, Полоз, 19, Азмун, 51, Нобоа, 73 - М'Вила, 75, Канунников, 87.
"Ростов": Медведев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Киреев (Терентьев, 12), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, Цакташ (Сонг, 76), М'Вила, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Ткачук, Канунников.
Предупреждения: Кудряшов, 22, Ахметов, 90.
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