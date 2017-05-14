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Голы Азмуна и Нобоа принесли "Ростову" победу над "Рубином"

В матче 28-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над "Рубином".

Чемпионат России

28 тур

"Ростов" - "Рубин" 4:2

Голы: Азмун, 7, Полоз, 19, Азмун, 51, Нобоа, 73 - М'Вила, 75, Канунников, 87.

"Ростов": Медведев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Киреев (Терентьев, 12), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, Цакташ (Сонг, 76), М'Вила, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Ткачук, Канунников.

Предупреждения: Кудряшов, 22, Ахметов, 90.
Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 20:55
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(1)
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Щас произойдет материализация Ростова в Рубин. Сказка Ростова закончится, а Рубин опять в порядке будет.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:27) #
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Ростов с уверенной победой!
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 21:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ростов с победой!А Рубин похоже будет 10 лямов выкладывать на неустойку.
Регистрация: 8.05.2017
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