Интрига до последнего. 37 тур ФНЛ

В предпоследнем туре ФНЛ этого сезона команды не были щедры на забитые мячи. Оно и понятно, настало время решающих поединков, решающих очков. Поэтому даже минимальный перевес – это успех.Малоян, 89.Андрей Тихонов, главный тренер "Енисея": Настроение хорошее, потому что мы выиграли матч. Что будет дальше - говорить рано, у нас еще игра в Нижнекамске. Конечно, если подводить какие-то итоги чемпионата, то мы провалили начало сезона и старт весеннего отрезка. Из-за этого могли набрать гораздо больше очков. Но, повторюсь, мы летом начинали, можно сказать, с нуля строить команду, укрепляясь по ходу сезона.Старания команд не были реализованы. Болельщики на трибунах могли увидеть несколько забитых мячей, но голкиперы в этот вечер были сильнее.Чистяков, 25 – 1:0 (автогол).Московские динамовцы вышли на поле полуосновным составом, но отличиться их лучшему бомбардиру Кириллу Панчненко не удалось. Единственный гол в матче футболисты "Шинника" забили сами себе.Скопинцев, 81 – 1:0За десять минут до финального свистка Скопинцев забил единственный гол в матче, который позволил калининградскому клубу на время подняться из зоны вылета. В крайнем туре сезона будет решен вопрос выживания, но пока что "Балтика" может быть довольна собой.Бабырь, 15 – 1:0. Горбатюк, 57 – 1:1Бабырь уже на пятнадцатой минуте вывел хозяев вперёд, но спустя две минуты Горбатюк счёт сравнял. Большего "Тамбову" добиться не удалось. Таким образом, вопрос об участниках стыковых матчей практически отпал, а "Нефтехимик" наконец-то набрал хотя бы одно очко.Таказов, 13 –1:0. Сутормин, 45 – 2:0 (пенальти). Якуба, 53 – 2:1.Испугавшись вылета во второй дивизион "Волгарь" предпринял настоящий "марш-бросок", обыграв в крайнем туре краснодарскую "Кубань". Гости смогли отыграть только один мяч во втором тайме. Забить ещё краснодарцы не смогли.Евсеев, 6 – 1:0. Бирюков, 75 – 1:1Обменявшись голами команды решили свои задачи. "Факел" снял с себя вопрос столько нежеланного участия в стыковых матчах, а "Зенит-2" оказался над чертой зоны вылета. Чтобы остаться в ФНЛ подопечным Радимова необходимо одерживать победу в последнем туре.Давыдов, 5 – 1:0. Мелкадзе, 9 – 2:0. Тимофеев, 22 – 3:0. Тимофеев, 90+ – 4:0Единственная встреча в туре, где одна из команд победила с заметным перевесом. Очередной, уже 12-й мяч, забил Денис Давыдов. Ждём его в будущем сезоне в главной команде. Похоже, что парень взялся за дело.Лескано, 3 – 0:1. Заболотный, 27 – 1:1. Кутьин, 90+ – 2:1 (пенальти). Заболотный, 90+ – 3:1.Антон Заболотный должен стать одним из лидеров "Тосно" в следующем сезоне. Вполне вероятно, что бомбардир покажет себя в РФПЛ, т.к. уже второй сезон достигает гроссмейстерской отметки в 15 мячей. На сей раз его дубль принёс три очка его команде в поединке против "СКА-Хабаровска".Петров, 12 – 0:1. Сысуев, 28 – 0:2. Игнатович, 42 – 0:3. Мурачёв, 52 – 1:3.Саранский клуб провёл убедительные 45 минут. Три безответных мяча за отчётный период позволили "Мордовии", по сути, оформить результат встречи.