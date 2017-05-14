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Интрига до последнего. 37 тур ФНЛ
В предпоследнем туре ФНЛ этого сезона команды не были щедры на забитые мячи. Оно и понятно, настало время решающих поединков, решающих очков. Поэтому даже минимальный перевес – это успех.
"Енисей" (Красноярск) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:0 (0:0)
Гол: Малоян, 89.
Андрей Тихонов, главный тренер "Енисея": Настроение хорошее, потому что мы выиграли матч. Что будет дальше - говорить рано, у нас еще игра в Нижнекамске. Конечно, если подводить какие-то итоги чемпионата, то мы провалили начало сезона и старт весеннего отрезка. Из-за этого могли набрать гораздо больше очков. Но, повторюсь, мы летом начинали, можно сказать, с нуля строить команду, укрепляясь по ходу сезона.
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:0
Старания команд не были реализованы. Болельщики на трибунах могли увидеть несколько забитых мячей, но голкиперы в этот вечер были сильнее.
"Динамо" (Москва) – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (1:0)
Гол: Чистяков, 25 – 1:0 (автогол).
Московские динамовцы вышли на поле полуосновным составом, но отличиться их лучшему бомбардиру Кириллу Панчненко не удалось. Единственный гол в матче футболисты "Шинника" забили сами себе.
"Балтика" (Калининград) – "Сокол" (Саратов) – 1:0 (0:0)
Гол: Скопинцев, 81 – 1:0
За десять минут до финального свистка Скопинцев забил единственный гол в матче, который позволил калининградскому клубу на время подняться из зоны вылета. В крайнем туре сезона будет решен вопрос выживания, но пока что "Балтика" может быть довольна собой.
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Тамбов" (Тамбов) – 1:1 (1:0)
Голы: Бабырь, 15 – 1:0. Горбатюк, 57 – 1:1
Бабырь уже на пятнадцатой минуте вывел хозяев вперёд, но спустя две минуты Горбатюк счёт сравнял. Большего "Тамбову" добиться не удалось. Таким образом, вопрос об участниках стыковых матчей практически отпал, а "Нефтехимик" наконец-то набрал хотя бы одно очко.
"Волгарь" (Астрахань) – "Кубань" (Краснодар) – 2:1 (2:0)
Голы: Таказов, 13 –1:0. Сутормин, 45 – 2:0 (пенальти). Якуба, 53 – 2:1.
Испугавшись вылета во второй дивизион "Волгарь" предпринял настоящий "марш-бросок", обыграв в крайнем туре краснодарскую "Кубань". Гости смогли отыграть только один мяч во втором тайме. Забить ещё краснодарцы не смогли.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Факел" (Воронеж) – 1:1 (1:0)
Голы: Евсеев, 6 – 1:0. Бирюков, 75 – 1:1
Обменявшись голами команды решили свои задачи. "Факел" снял с себя вопрос столько нежеланного участия в стыковых матчах, а "Зенит-2" оказался над чертой зоны вылета. Чтобы остаться в ФНЛ подопечным Радимова необходимо одерживать победу в последнем туре.
"Спартак-2" (Москва) – "Химки" (Химки) – 4:0 (3:0)
Голы: Давыдов, 5 – 1:0. Мелкадзе, 9 – 2:0. Тимофеев, 22 – 3:0. Тимофеев, 90+ – 4:0
Единственная встреча в туре, где одна из команд победила с заметным перевесом. Очередной, уже 12-й мяч, забил Денис Давыдов. Ждём его в будущем сезоне в главной команде. Похоже, что парень взялся за дело.
"Тосно" (Тихвин) – "СКА-Хабаровск" – 3:1 (1:1)
Голы: Лескано, 3 – 0:1. Заболотный, 27 – 1:1. Кутьин, 90+ – 2:1 (пенальти). Заболотный, 90+ – 3:1.
Антон Заболотный должен стать одним из лидеров "Тосно" в следующем сезоне. Вполне вероятно, что бомбардир покажет себя в РФПЛ, т.к. уже второй сезон достигает гроссмейстерской отметки в 15 мячей. На сей раз его дубль принёс три очка его команде в поединке против "СКА-Хабаровска".
"Спартак" (Нальчик) – "Мордовия" (Саранск) – 1:3 (0:3)
Голы: Петров, 12 – 0:1. Сысуев, 28 – 0:2. Игнатович, 42 – 0:3. Мурачёв, 52 – 1:3.
Саранский клуб провёл убедительные 45 минут. Три безответных мяча за отчётный период позволили "Мордовии", по сути, оформить результат встречи.
"Енисей" (Красноярск) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:0 (0:0)
Гол: Малоян, 89.
Андрей Тихонов, главный тренер "Енисея": Настроение хорошее, потому что мы выиграли матч. Что будет дальше - говорить рано, у нас еще игра в Нижнекамске. Конечно, если подводить какие-то итоги чемпионата, то мы провалили начало сезона и старт весеннего отрезка. Из-за этого могли набрать гораздо больше очков. Но, повторюсь, мы летом начинали, можно сказать, с нуля строить команду, укрепляясь по ходу сезона.
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:0
Старания команд не были реализованы. Болельщики на трибунах могли увидеть несколько забитых мячей, но голкиперы в этот вечер были сильнее.
"Динамо" (Москва) – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (1:0)
Гол: Чистяков, 25 – 1:0 (автогол).
Московские динамовцы вышли на поле полуосновным составом, но отличиться их лучшему бомбардиру Кириллу Панчненко не удалось. Единственный гол в матче футболисты "Шинника" забили сами себе.
"Балтика" (Калининград) – "Сокол" (Саратов) – 1:0 (0:0)
Гол: Скопинцев, 81 – 1:0
За десять минут до финального свистка Скопинцев забил единственный гол в матче, который позволил калининградскому клубу на время подняться из зоны вылета. В крайнем туре сезона будет решен вопрос выживания, но пока что "Балтика" может быть довольна собой.
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Тамбов" (Тамбов) – 1:1 (1:0)
Голы: Бабырь, 15 – 1:0. Горбатюк, 57 – 1:1
Бабырь уже на пятнадцатой минуте вывел хозяев вперёд, но спустя две минуты Горбатюк счёт сравнял. Большего "Тамбову" добиться не удалось. Таким образом, вопрос об участниках стыковых матчей практически отпал, а "Нефтехимик" наконец-то набрал хотя бы одно очко.
"Волгарь" (Астрахань) – "Кубань" (Краснодар) – 2:1 (2:0)
Голы: Таказов, 13 –1:0. Сутормин, 45 – 2:0 (пенальти). Якуба, 53 – 2:1.
Испугавшись вылета во второй дивизион "Волгарь" предпринял настоящий "марш-бросок", обыграв в крайнем туре краснодарскую "Кубань". Гости смогли отыграть только один мяч во втором тайме. Забить ещё краснодарцы не смогли.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Факел" (Воронеж) – 1:1 (1:0)
Голы: Евсеев, 6 – 1:0. Бирюков, 75 – 1:1
Обменявшись голами команды решили свои задачи. "Факел" снял с себя вопрос столько нежеланного участия в стыковых матчах, а "Зенит-2" оказался над чертой зоны вылета. Чтобы остаться в ФНЛ подопечным Радимова необходимо одерживать победу в последнем туре.
"Спартак-2" (Москва) – "Химки" (Химки) – 4:0 (3:0)
Голы: Давыдов, 5 – 1:0. Мелкадзе, 9 – 2:0. Тимофеев, 22 – 3:0. Тимофеев, 90+ – 4:0
Единственная встреча в туре, где одна из команд победила с заметным перевесом. Очередной, уже 12-й мяч, забил Денис Давыдов. Ждём его в будущем сезоне в главной команде. Похоже, что парень взялся за дело.
"Тосно" (Тихвин) – "СКА-Хабаровск" – 3:1 (1:1)
Голы: Лескано, 3 – 0:1. Заболотный, 27 – 1:1. Кутьин, 90+ – 2:1 (пенальти). Заболотный, 90+ – 3:1.
Антон Заболотный должен стать одним из лидеров "Тосно" в следующем сезоне. Вполне вероятно, что бомбардир покажет себя в РФПЛ, т.к. уже второй сезон достигает гроссмейстерской отметки в 15 мячей. На сей раз его дубль принёс три очка его команде в поединке против "СКА-Хабаровска".
"Спартак" (Нальчик) – "Мордовия" (Саранск) – 1:3 (0:3)
Голы: Петров, 12 – 0:1. Сысуев, 28 – 0:2. Игнатович, 42 – 0:3. Мурачёв, 52 – 1:3.
Саранский клуб провёл убедительные 45 минут. Три безответных мяча за отчётный период позволили "Мордовии", по сути, оформить результат встречи.
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