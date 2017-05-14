Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
Сергей Семак: тяжелая игра, поздравляю ребят и болельщиков с победой
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался о победе над "Анжи" в 28-м туре чемпионата России.
- Тяжелая игра, поздравляю ребят и болельщиков с победой. Очень приятно, что в концовке смогли вырвать ее. Равная игра, мы испытывали проблемы после стандартных положений, во втором тайме частично неплохо действовали, но в целом надо прибавлять в плане уверенности и лучше контролировать мяч, создавать больше моментов, забивать голы. Тур закончился, сейчас важность каждой игры для любой команды запредельная. Команды мотивированы, играть против каждой команды сложно.
Во втором тайме наконец воссоединилась нигерийская связка, Фатаи еще не готов всю игру проводить?
- Он начал только на этой неделе тренироваться вместе с командой, решили выпустить на тайм, дальше будем смотреть. До этого у него был очень длинный период восстановительный, поэтому не можем сыграть нашим сильнейшим составом. Ванек травмирован, до конца сезона его не увидим. Тем не менее, это шанс для других игроков проявить себя.
Вчера Дмитрий Лоськов установил новый рекорд чемпионатов России, на один сезон обошел вас. Нет желания на следующий сезон заявиться?
- Пока нет, искренне поздравляю Диму, очень рад, что впереди меня такой замечательный человек. Другие люди, которые меня окружают, также больше заслуживают быть на верху, нежели я. У меня своя работа.
Иван Уральский, Rusfootball.info
- Тяжелая игра, поздравляю ребят и болельщиков с победой. Очень приятно, что в концовке смогли вырвать ее. Равная игра, мы испытывали проблемы после стандартных положений, во втором тайме частично неплохо действовали, но в целом надо прибавлять в плане уверенности и лучше контролировать мяч, создавать больше моментов, забивать голы. Тур закончился, сейчас важность каждой игры для любой команды запредельная. Команды мотивированы, играть против каждой команды сложно.
Во втором тайме наконец воссоединилась нигерийская связка, Фатаи еще не готов всю игру проводить?
- Он начал только на этой неделе тренироваться вместе с командой, решили выпустить на тайм, дальше будем смотреть. До этого у него был очень длинный период восстановительный, поэтому не можем сыграть нашим сильнейшим составом. Ванек травмирован, до конца сезона его не увидим. Тем не менее, это шанс для других игроков проявить себя.
Вчера Дмитрий Лоськов установил новый рекорд чемпионатов России, на один сезон обошел вас. Нет желания на следующий сезон заявиться?
- Пока нет, искренне поздравляю Диму, очень рад, что впереди меня такой замечательный человек. Другие люди, которые меня окружают, также больше заслуживают быть на верху, нежели я. У меня своя работа.
Иван Уральский, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.