Непобедимые мужики. "Ростов" второй сезон подряд закончил без домашних поражений



Чемпионат России



28 тур



"Ростов" – "Рубин" 4:2 Чемпионат России28 тур

Голы: Азмун, 8', Полоз, 19', Азмун, 51', Нобоа, 73' - М'Вила, 75', Канунников, 89'

Несмотря на то, что сегодня "Ростов" пропустил столько же, сколько за все предыдущие матчи на своем поле в этом чемпионате, он вновь не проиграл и второй сезон подряд закончил без домашних поражений.рассказывает о том, как "ростовчане" победили "Рубин" и, помимо всего прочего, приблизились к зоне Лиги Европы на расстояние в 1 очко.Медведев, Мевля (Симич, 56'), Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев, Нобоа, Киреев (Терентьев, 13'), Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63')Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, Цакташ (Сонг, 77'), М'Вила, Ткачук, Рочина (Ахметов, 88'), Жемалетдинов (Жонатас, 56'), КанунниковКудряшов, 22' - Ахметов, 90'Ничья "Краснодара" в этом туре позволила его преследователям до предела обострить борьбу за четвертое место, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. "Терек" одержал свою победу и приблизился к "быкам" на расстояние в одно очко в начале воскресного дня, а очередь "Ростова" наступила ближе к вечеру. Несмотря на прервавшиеся неделю назад серии без поражений и без пропущенных голов "ростовчане", пожалуй, оставались фаворитом встречи с "Рубином". Все-таки на своем поле они действуют едва ли не идеально и не проигрывали дома 30 матчей подряд.Впрочем, преждевременно записывать еще один успех в этот ряд было крайне неправильно. "Казанцы" в последнее время нащупали некоторые нити своей игры и одержали две победы подряд. Другое дело, что они уже ни за что не борются в турнирной таблице, но, думается, любая команда в такой ситуации хочет скрасить концовку сезона. Тем более что результаты последних туров станут определяющими для главного тренера "Рубина" Хави Грасии, будущее которого на данный момент под вопросом.Испанец сегодня вновь решил не менять победный состав. На поле стадиона "Олимп-2" с первых минут вышли те же самые игроки, что добывали победы над "Локомотивом" и над "Уфой". Тренерский штаб "Ростова" чисто теоретически не мог поступить также, поскольку дисквалификацию из-за перебора желтых карточек получил Байрамян. Вполне ожидаемо его место на поле занял Киреев (жаль только, что спустя 13 минут после стартового свистка Игорь получил травму плеча и был вынужден замениться на Терентьева). Но одной перестановкой перед сегодняшней встречей хозяева не ограничились - восстановившийся Мевля немедля вернулся в основу, усадив на скамейку Препелицэ.Говоря о важности матча для "Ростова" с точки зрения борьбы за еврокубки, мы не должны забывать о том, что достаточно принципиальным для него является и противостояние конкретно с "Рубином". В этом сезоне, например, между клубами были споры относительно трансфера Азмуна. К тому же в команде с берегов Дона сейчас выступают сразу несколько экс-игроков волжского клуба, а о связи с Казанью Курбана Бердыева даже напоминать не приходится.Начало матча, правда, никак не выдало особенный накал страстей. Вероятно, свое влияние оказала ситуация в турнирной таблице. "Ростов", которому победа нужна была значительно больше, действовал агрессивнее, что привело к достаточно быстро забитому голу. Розыгрыш углового привел к подаче в центр штрафной с правого фланга. Там мяч немного пометался и после касания ноги Наваса прилетел к Азмуну, который с нескольких метров расстрелял ворота Рыжикова.Стоит отметить, что этот эпизод еще будет обсуждаться после игры с точки зрения верности принятого арбитром решения. Однозначного ответа повторы не дают, но по нескольким замедленным просмотрам создается ощущение, что Азмун был в офсайде. Любопытно, что комментатор матча Роман Нагучев только к концу первого тайма засомневался в правильности гола, но при этом признал, что судья ошибся. Впрочем, на месте игроков "Рубина" не стоило сетовать только на это.В первой половине встречи у них практически ничего не получалось. "Ростов" давил и высоко прессинговал, не давая "казанцам" толком выйти со своей половины поля. Наглядное отражение целесообразности такой тактики случилось на 19-й минуте, когда преимущество хозяев удвоилось. Рыжиков разыграл мяч с ближним, но "ростовчане" своей активностью вынудили гостей действовать быстрее и менее обдуманно, вследствие чего Рочина в опасной близости от своей штрафной допустил ошибку и подарил Полозу возможность выйти на ударную позицию. Молодой российский форвард не упустил шанс и мощно пробил в угол.Практически сразу Рочина мог исправиться, но со стандартного положения пробил значительно выше ворот. Чуть более реальный шанс забить и вернуть "Рубин" в игру имел М'Вила, но Медведев показал, что он не заснул без дела, и отбил мяч на угловой. Можно сказать, что после второго гола "Ростов" слегка поумерил свой пыл, предоставляя гостям право взять инициативу на себя. "Казанцы", конечно, были не против пойти в атаку, но получалось у них это так же плохо, как игра в обороне.После перерыва хозяева еще раз наглядно продемонстрировали слабость защитных рядов гостей. Калачев, косвенно поучаствовавший и в первых двух голах, выполнил подачу со штрафного с правого фланга, а Азмун, не заметив сопротивления со стороны Санчеса, головой переправил мяч в дальний угол. Далее последовала серия замен от обоих тренеров, заметное снижение темпа и активности в создании голевых моментов, но все это не мешало трибунам кайфовать и скандировать фамилию Курбана Бекиевича."Рубин" в это время по-прежнему отличался только ошибками в обороне, поэтому неудивительно, что "Ростов" смог забить еще один гол. В быстрой контратаке Полоз убежал по правому флангу, отпасовал налево на Бухарова, который нашел в центре Нобоа, переправившего мяч в пустые ворота. Интересно, что Кристиан, в отличие от Азмуна, не стал праздновать гол, забитый в ворота своей бывшей команды. И вот только тогда, когда счет стал 0:4, казанская команда начала более-менее неплохо играть в атаке.За последние 20 минут матча ей удалось нечто невероятное. Она забила ровно столько же, сколько "Ростову" забили все соперники на его поле в этом сезоне. Первый гол "Рубина" оказался возможным после голевой скидки Жонатаса и замыкания на дальней штанге от М'Вила. Второй раз Медведев вытащил мяч из своих ворот после успешного прохода в штрафную и точного удара Максима Канунникова. При этом у гостей было еще несколько неплохих моментов, которые вполне могли привести к голу. Почему же подопечные Хави Грасии не играли так с первых минут..."Ростову", конечно, сложно было упустить победу, имея преимущество в 4 мяча, но, думается, тренерский штаб серьезно разберет все ошибки, которые привели к итоговому счету. Мы же отметим, что "ростовчане" приближаются к "Краснодару" на расстояние в 1 очко, и борьба за последнюю путевку в Лигу Европы в последних двух турах будет невероятно интересная. Также важно сказать, что команда с берегов Дона хоть и пропустила дома впервые в этом году, но продолжила свою умопомрачительную серию без домашних поражений - второй сезон подряд никто в Премьер-Лиге не смог победить в Ростове-на-Дону.