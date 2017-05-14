Юрген Клопп: это была фантастическая игра, но сложная

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче против "Вест Хэма" (4:0).



"Это была фантастическая игра, но сложная. В конце концов, все закончилось потрясающе. Старт матча был не таким уж хорошим, но после мы стали контролировать игру. Мы забили хорошие голы, но в первом тайме у "Вест Хэма" были большие-большие шансы. Первый тайм стал неудачным для соперника. "Вест Хэму" не везет в этом сезоне", - цитирует Клоппа ВВС.