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Юрген Клопп: это была фантастическая игра, но сложная
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче против "Вест Хэма" (4:0).
"Это была фантастическая игра, но сложная. В конце концов, все закончилось потрясающе. Старт матча был не таким уж хорошим, но после мы стали контролировать игру. Мы забили хорошие голы, но в первом тайме у "Вест Хэма" были большие-большие шансы. Первый тайм стал неудачным для соперника. "Вест Хэму" не везет в этом сезоне", - цитирует Клоппа ВВС.
"Это была фантастическая игра, но сложная. В конце концов, все закончилось потрясающе. Старт матча был не таким уж хорошим, но после мы стали контролировать игру. Мы забили хорошие голы, но в первом тайме у "Вест Хэма" были большие-большие шансы. Первый тайм стал неудачным для соперника. "Вест Хэму" не везет в этом сезоне", - цитирует Клоппа ВВС.
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