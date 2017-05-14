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Деле Алли: болельщики заслужили такую победу, мы играли за них
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал победу своей команды в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:1).
"Это было невероятно. Болельщики заслужили такую победу, мы играли за них. Это был отличный сезон. Мы хотим выигрывать в каждом матче. У нас сегодня было преимущество 2:0, но мы сами усложнили себе концовку", - цитирует футболиста Sky Sports.
"Это было невероятно. Болельщики заслужили такую победу, мы играли за них. Это был отличный сезон. Мы хотим выигрывать в каждом матче. У нас сегодня было преимущество 2:0, но мы сами усложнили себе концовку", - цитирует футболиста Sky Sports.
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