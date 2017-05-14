Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Деле Алли: болельщики заслужили такую победу, мы играли за них

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал победу своей команды в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Это было невероятно. Болельщики заслужили такую победу, мы играли за них. Это был отличный сезон. Мы хотим выигрывать в каждом матче. У нас сегодня было преимущество 2:0, но мы сами усложнили себе концовку", - цитирует футболиста Sky Sports.
Теги: Алли Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.