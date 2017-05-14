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Жозе Моуринью: сейчас мы не хотим играть в чемпионате Англии
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче против "Тоттенхэма" (1:2).
"После 0:2 нам пришлось внести изменения в игру. Мы вернули футболистов на правильные позиции. Я доволен, я в порядке. Но мы пропустили два плохих голах. Многие говорят, что мы рискуем, делая ставку на Лигу Европы. Но мы не рискуем. Невозможно выиграть два турнира 15 игроками. Сейчас мы не хотим играть матчи АПЛ", - цитирует португальца Sky Sports.
"После 0:2 нам пришлось внести изменения в игру. Мы вернули футболистов на правильные позиции. Я доволен, я в порядке. Но мы пропустили два плохих голах. Многие говорят, что мы рискуем, делая ставку на Лигу Европы. Но мы не рискуем. Невозможно выиграть два турнира 15 игроками. Сейчас мы не хотим играть матчи АПЛ", - цитирует португальца Sky Sports.
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