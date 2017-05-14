Иван Данильянц: В ''Ростове'' по прежнему нет стабильности и программы развития

Главный тренер футбольного клуба ''Ростов'' Иван Данильянц прокомментировал победу ''желто-синих'' над ''Рубином'' (4:2).



- Игра получилась трудной. Все-таки ''Рубин'' побеждал в двух прошлых матчах. Сегодня мы провели последнюю домашнюю встречу, которая порадовала болельщиков, все 11 футболистов чувствовали ответственность. Пока следовали плану на игру – результат был явно позитивным. Когда снизили темп, соперник отквитал два мяча. Наверно, уже думали об игре с ''Анжи''. Считаю, что ребята показали характер и высокое мастерство. Вдвойне приятно, что отличился Азмун.



– От чего будет зависеть продолжение работы в "Ростове" тренерского штаба Курбана Бердыева – от достигнутого результата или финансов?



- Игроки абсолютно заслужили добрых слов за нынешний сезон. Поэтому, результат не сыграет роли, скорее всего. Однако проблемы никуда не делись, в ''Ростове'', как и раньше, нет стабильности и плана на развитие. Если включить сюда максимализм Бердыева, который всегда стремится достигнуть высоких целей и работать на потенциал, чтобы была качественная база. В нынешних реалиях работать очень тяжело. Если вопрос поднимется, то все будет исходить оттого, как сложится финансово-инфраструктурный сегмент, - заявил Данильянц.



Источник: www.rusfootball.info