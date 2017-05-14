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Иван Данильянц: В ''Ростове'' по прежнему нет стабильности и программы развития

Главный тренер футбольного клуба ''Ростов'' Иван Данильянц прокомментировал победу ''желто-синих'' над ''Рубином'' (4:2).

- Игра получилась трудной. Все-таки ''Рубин'' побеждал в двух прошлых матчах. Сегодня мы провели последнюю домашнюю встречу, которая порадовала болельщиков, все 11 футболистов чувствовали ответственность. Пока следовали плану на игру – результат был явно позитивным. Когда снизили темп, соперник отквитал два мяча. Наверно, уже думали об игре с ''Анжи''. Считаю, что ребята показали характер и высокое мастерство. Вдвойне приятно, что отличился Азмун.

– От чего будет зависеть продолжение работы в "Ростове" тренерского штаба Курбана Бердыева – от достигнутого результата или финансов?

- Игроки абсолютно заслужили добрых слов за нынешний сезон. Поэтому, результат не сыграет роли, скорее всего. Однако проблемы никуда не делись, в ''Ростове'', как и раньше, нет стабильности и плана на развитие. Если включить сюда максимализм Бердыева, который всегда стремится достигнуть высоких целей и работать на потенциал, чтобы была качественная база. В нынешних реалиях работать очень тяжело. Если вопрос поднимется, то все будет исходить оттого, как сложится финансово-инфраструктурный сегмент, - заявил Данильянц.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Ростов Данильянц
Вчера, 22:27
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(3)
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:38) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bender
ИДИ ХАПАНИ ЧУДИЛО КЛАВИШНОЕ , МОЖЕТ ЕЩЕ , ЧЕ ПОМЕРЕЩИТСЯ ???

бандер, Бендер бы тебя утопил как бранзулетку в Пруту за такой ник.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Вчера, 23:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: 4aMtu16pM
Хапнуть что можно, и на этом затихариться, когда Бердыев уйдёт на более привольные (татарские) хлеба. вот тебе программа, СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ (клавишу заело)

ИДИ ХАПАНИ ЧУДИЛО КЛАВИШНОЕ , МОЖЕТ ЕЩЕ , ЧЕ ПОМЕРЕЩИТСЯ ???
Регистрация: 12.03.2012
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 22:51) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хапнуть что можно, и на этом затихариться, когда Бердыев уйдёт на более привольные (татарские) хлеба. вот тебе программа, СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ (клавишу заело)


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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