Массимо Каррера: я продолжу работать со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что намерен продолжить работу со столичной командой.



"В настоящий момент моя команда - "Спартак", я рад возможности работать здесь. Я доволен, что руководство в меня поверило, я продолжу работать со "Спартаком". "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России. "Для меня ничего не изменилось, я уже думаю о заключительных матчах чемпионата. Очень рад, что довольны фанаты и руководство клуба, я сделал все, что мог, ведь я за это получаю зарплату. Конечно, я чувствую гордость за то, что смог сделать с ребятами, они настоящие бойцы, они сделали все, что я от них требовал", - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ".