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Массимо Каррера: я продолжу работать со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что намерен продолжить работу со столичной командой.

"В настоящий момент моя команда - "Спартак", я рад возможности работать здесь. Я доволен, что руководство в меня поверило, я продолжу работать со "Спартаком". "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России. "Для меня ничего не изменилось, я уже думаю о заключительных матчах чемпионата. Очень рад, что довольны фанаты и руководство клуба, я сделал все, что мог, ведь я за это получаю зарплату. Конечно, я чувствую гордость за то, что смог сделать с ребятами, они настоящие бойцы, они сделали все, что я от них требовал", - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 22:54
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8
(10)
№8 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Вчера, 23:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Еще не знает Каррера во что он вляпался. В следующем сезоне узнает, что такое Лукойл.


Сам то понял, что написал?))))


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№7 Написал: Barmaley (Вчера, 23:40) #
  • -4
  •  (8)

Еще не знает Каррера во что он вляпался. В следующем сезоне узнает, что такое Лукойл.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: Fillosoff Москва (Вчера, 23:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично, Массимо! вперед, парни!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:14) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
Цитата: Lord_Vik
надо, чтоб цыган остался в Зенытике.

Вам надо одно, что вас снова назначили, а Луческу назначили не играть

переведи на русский язык, болотный.
Нихера не понятно.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: петя365 (Вчера, 23:08) #
  • -8
  •  (10)

Цитата: Lord_Vik
надо, чтоб цыган остался в Зенытике.

Вам надо одно, что вас снова назначили, а Луческу назначили не играть
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:06) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Большего нам пока и не надо.
А нет.. надо, чтоб цыган остался в Зенытике.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:58) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Работайте парни ! Надо идти вперёд .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 22:58) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ЛЧ ждёт.
Конявые будут вторыми. В Краснодаре и Лохомотиве зинковых и особой любви к Газпрому нет.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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