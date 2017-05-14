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"Реал" разгромил "Севилью", "Атлетико" вырвал ничью в матче с "Бетисом"

"Реал" разгромил "Севилью" в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

37 тур

"Реал Мадрид" - "Севилья" 4:1

Гол: Начо, 10, Роналду, 23, 78, Кроос, 84 - Йоветич, 49.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Начо, Данило, Ковачич (Модрич, 72), Кроос, Асенсио, Хамес (Каземиро, 60), Мората (Васкес, 60), Роналду.

"Севилья": Рико, Ленгле, Пареха (Монтойя, 46), Меркадо, Карришу, Краневиттер, Нзонзи, Витоло, Крон-Дели (Бен Йеддер, 88), Корреа (Гонсалес, 88), Йоветич.

Предупреждения: Данило, 38, Мората, 56, Меркадо, 68, Корреа, 80, Начо, 80, Васкес, 83.

"Бетис" - "Атлетико" М 1:1

Голы: Сьос, 57, Савич, 66

"Бетис": Адан,Наварро, Дурмиси (Мартинес, 87), Песселья, Гонсалес, Петрос, Брашанац, Мартен (Сехудо, 68), Санчес (Лейва, 90+2), Сьос, Кастро

"Атлетико" М: Облак, Хименес, Луис (Гайтан, 64), Савич, Эрнандес, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн (Тейе, 75), Гамейро (Торрес, 64)

Предупреждения: Брашанац, 28, Луис, 36, Хименес, 42, Коке, 55, Савич, 60, Петрос, 66, Адан, 67, Мартинес, 90+1

"Вильярреал" - "Депортиво" 0:0

"Вильярреал": Фернандес, Гаспа, Хауме, Бонера, Гонсалес, Тригерос (Сансоне, 71), Кастильехо, Сориано, Сантос (Эрнандес, 90), Бакамбу, Сольдадо (Лопес, 75)

"Депортиво": Люкс, Наварро, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран, Борхес, Хиль (Гама, 83), Гильерме, Чолак (Москера, 90), Джон (Файр, 63), Андоне

Предупреждения: Тригерос, 43, Люкс, 45+1, Сольдадо, 45+1, Андоне, 53, Файр, 65, Борхес, 90+4
Теги: Реал Севилья Бетис Атлетико
Вчера, 23:00
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