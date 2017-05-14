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"Барселона" обыграла "Лас-Пальмас", Неймар сделал хет-трик

"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

37 тур

"Лас-Пальмас" - "Барселона" 1;4

Голы: Неймар, 25, Суарес, 27, Бигас, 63, Неймар, 67, 71

"Лас-Пальмас": Варас, Мичел, Лопеш, Лемос, Бигас, Монторо (Эрнан, 78), Момо (Халилович, 72), Роке, Боатенг, Виера (Кастельяно, 85), Хесе

"Барселона": Штеген, Динь (Гомеш, 58), Альба, Марлон, Юмтити, Бускетс, Ракитич (Суарес, 79), Иньеста, Суарес (Алькасер, 79), Месси, Неймар

Предупреждения: Динь, 6

"Эйбар" - "Спортинг Хихон" 0:1

Голы: Бурги, 32

"Эйбар": Риесго, Хунка, Гальвес, Лежён, Капа, Гарсия, Леон, Эскаланте (Ривера, 70), Гонсалес (Гарсия, 58), Инуи (Бебе, 77), Энрич

"Спортинг Хихон": Куэльяр, Дуглас, Канелья, Мере, Бабен, Весга, Альварес, Гомес (Торрес, 74), Кармона (Лопес, 88), Чоп, Бурги (Аморебьета, 83)

Предупреждения: Лежён, 59, Энрич, 60, Весга, 80, Чоп, 89
Теги: Барселона Лас-Пальмас
Вчера, 23:02
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