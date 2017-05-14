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"Рома" одержала волевую победу над "Ювентусом"

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Ювентус".

Чемпионат Италии

36 тур

"Рома" - "Ювентус" 3:1

Голы: Лемина, 25, Де Росси, 29, Наингголан, 67

"Рома": Шченсны - Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Фасио - Перотти, (Гренье, 73), Салах, Наингголан, (Жезус, 86), де Росси, Эль-Шаарави - Паредес.

"Ювентус": Буффон - Бенатия, Бонуччи, Лихтштайнер, (Алвес, 66), - Лемина, Асамоа, Стураро, (Дибала, 72), Пьянич, Куадрадо, (Маркизио, 85), - Манджукич, Игуаин.

Предупреждения: Фасио, 47, Де Росси, 55, Паредес, 64, Бенатиа, 90
Теги: Рома Ювентус
Вчера, 23:45
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