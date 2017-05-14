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"Монако" и "ПСЖ" одержали крупные победы

Сегодня состоялись матчи 37-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

37 тур

"Монако" - "Лилль" 4:0

Голы: Фалькао, 6, Силва, 45, Фалькао, 69, Алонсо, 89 (авто.)

"Монако": Субашич, Фабиньо, Сидибе, Жемерсон, Глик, Бакайоко, Моутинью (Каррильо, 90), Лемар, Силва, Фалькао (Жермен, 78), Мбаппе (Менди, 83)

"Лилль": Меньян, Коршья, Берья, Коне, Алонсо, Мавуба, Слити, Амаду (Балули, 70), Эдер, Бензия (Биссума, 70), Кишна (Превиль, 64)

Предупреждения: Жемерсон, 48, Слити, 51, Мавуба, 58

"Сент-Этьен" - "ПСЖ" 0:5

Голы: Кавани, 2, Моура, 38, Кавани, 72, Моура, 78, Дракслер, 90

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катерин, Погба, Малку (Пьер-Габриэль, 80), Перрен, Верету, Сельнес, Амума, Монне-Паке, Севе (Корнье, 56), Берич (Сёдерлунд, 69)

"ПСЖ": Трапп, Менье, Кимпембе, Максвелл, Силва (Маркиньос, 46), Рабио, Матюиди, Верратти (Сельсо, 79), Дракслер, Моура (Гуэдеш, 79), Кавани

Предупреждения: Севе, 27, Сельсо, 85

"Метц" – "Тулуза" – 1:1

"Кан" – "Ренн" – 0:1
Теги: Монако ПСЖ Лилль Сент-Этьен
Вчера, 23:59
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