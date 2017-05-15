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Роман Широков: прощальный матч? Я еще не попрощался с футболом, а сказал "до свиданья"

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков ответил на вопрос о возможности прощального матча.

"Хотел бы я провести прощальный матч? А мне-то с кем прощаться? Я ещё не попрощался с футболом, а только сказал "до свиданья", как Василий Уткин. Да и идея прощального матча мне не особо нравится. Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Дима Лоськов в "Локо". Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.

Больше всего считаю себя зенитовцем и "армейцем". "Армейцем" - потому что воспитанник, а с "Зенитом" много выиграл и много времени провёл. Но и после "Зенита" я сменил ещё две команды. Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 08:32
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8
(2)
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Оу, Рома.
Ну тогда тебе в Зенит. Мощная ось 40 летних пенсионеров - Иванович, Широков, Кержаков. Для полноты картины возвращаем Аршавина, стряхиваем песок с Тимощука и Зырянова и вперед.
Смайлы в разные стороны. Ах да, там в структуре клуба еще Радимов есть. Но на него сложно расчитывать. Он получит красную еще в подтрибунном.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: 665sosedzverya санкт-петербург (Сегодня, 09:22) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дома сиди ёпта
Регистрация: 24.03.2016
№6 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кули тут думать ,Ромычь? Прощальный домашний у коней сгоняй ,а выезд на крестовском


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот интересно: есть здесь болельщики, считающие Широкова футболистом, достойным проведения прощального матча в составе их команды?
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:13) #
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online

Зато футбол давно сказал тебе - "Прощай!")
Регистрация: 28.05.2014
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рома конечно побегал по командам, но твиттеру был верен. Надо написать прощальный твит и удалить аккаунт wink
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 08:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч", - цитирует Широкова
Как где?В кабинете перед монитором.Чиновничья работа очень нравиться ему. smiley
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 08:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
- Я ещё не попрощался с футболом, а сказал "До свидания"!
- Перестаньте разговаривать с футболом!
Регистрация: 2.08.2013
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