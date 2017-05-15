"Анжи" выразил соболезнования Александру Григоряну в связи со смертью его матери

"Анжи" выразил соболезнования главному тренеру команды Александру Григоряну в связи со смертью его матери.



За два часа до матча премьер-лиги с "Уфой" стало известно, что у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на пресс-конференцию.



"Руководство, тренерский штаб, игроки "Анжи" искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе!" - говорится в сообщении "Анжи" в твиттере.



По словам Безняка, о смерти матери Григорян узнал перед началом матча, но принял решение остаться с командой. Сразу после игры тренер вылетел на похороны.