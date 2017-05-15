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"Анжи" выразил соболезнования Александру Григоряну в связи со смертью его матери

"Анжи" выразил соболезнования главному тренеру команды Александру Григоряну в связи со смертью его матери.

За два часа до матча премьер-лиги с "Уфой" стало известно, что у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на пресс-конференцию.

"Руководство, тренерский штаб, игроки "Анжи" искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе!" - говорится в сообщении "Анжи" в твиттере.

По словам Безняка, о смерти матери Григорян узнал перед началом матча, но принял решение остаться с командой. Сразу после игры тренер вылетел на похороны.
Теги: Анжи Григорян
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 09:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наши соболенования Григоряну.
Регистрация: 8.05.2017
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