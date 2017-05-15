СМИ: "Бавария" готова заплатить 20 млн евро за Леона Горетцку

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка может перейти в "Баварию". Как передает Bild, мюнхенцы уже согласовали личный контракт с 22-летним немецким игроком.



"Бавария" готова заплатить за Горетцку более 20 миллионов евро. Контракт игрока с "Шальке" действует еще год, и клуб уже сделал предложение о продлении соглашения с опцией выкупа.