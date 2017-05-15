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Роман Широков: если уйдет Бердыев, то с ним уйдут и многие лидеры "Ростова"

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказался относительно возможного ухода из "Ростова" тренера и вице-президента клуба Курбана Бердыева.

"Трудно сказать, останется ли Бердыев в "Ростове", если команда не попадёт в еврокубки. Надо подождать какое-то время. Мы не знаем, какие задачи будут ставить перед "Ростовом", каким будет финансирование и уровень поддержки. Обещают одно, а на деле происходит другое.

Наверное, и Курбан Бекиевич с тренерским штабом и командой устали от этого. Если Бердыеву сделают достойное предложение из другого клуба, он может и согласиться. А с ним уйдут и многие сегодняшние лидеры "Ростова", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Ростов
Сегодня, 09:57
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№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: San No
Краснодару играть с Зенитом. Если обыграют, то попадут в еврокубки.
smileЧ то-то не особо верится.что "Краснодар" окажет достойное сопротивление "Зениту"."Ростов" тоже на выезде вряд ли наберет нужные очки. А вот "Терек"(пардон Ахмат или Рамзан) скупит все оставшиеся игры на корню и сбудется мечта великого кормчего покорять Европу.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: San No (Сегодня, 12:24) #
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Краснодару играть с Зенитом. Если обыграют, то попадут в еврокубки. А с Тереком и Ростовом не всё понятно. Им играть последние игры с командами. которые в зоне вылета находятся, а такие команды всегда опасны.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Alexandr Matasov
Так ,,Ростов,,уже попадает,все игры дома,а ,,Краснодар,,при невзрачной игре все на выезде.

Ростов две последние игры на выезде играет
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 10:22) #
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Так ,,Ростов,,уже попадает,все игры дома,а ,,Краснодар,,при невзрачной игре все на выезде.
Регистрация: 14.11.2015
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