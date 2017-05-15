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Антон Заболотный: мечтаю пробиться с "Тосно" в еврокубки и выиграть Лигу чемпионов

Лучший бомбардир "Тосно" в завершающемся сезоне Антон Заболотный, завоевавший со своим клубом путевку в премьер-лигу, рассказал о своей футбольной мечте. Форвард провел 31 матч, записал на свой счет 15 забитых мячей и 5 результативных передач.

"Если брать сперва скромно, то хочется пробиться в еврокубки с "Тосно". Для кого-то это означает что-то доказать, но мне именно хочется выйти на поле стадиона ЦСКА и сыграть против своих бывших партнеров, показать им, какой я сейчас спустя то время, которое прошло.

Хочется выйти на рандеву с лучшим вратарем России, Игорем Акинфеевым. Это понятно, я думаю, что у каждого есть такое желание, задача.

Если же говорить глобальнее, хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Наверное, это звучит наивно, но мне хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб английской премьер-лиги. Я туда стремлюсь, мое мышление настроено туда, хочу именно там оказаться однажды. Может это и звучит смешно и нескромно", - передает слова Заболотного "Р-Спорт".
Теги: Заболотный Тосно
Сегодня, 10:08
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(1)
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая мечта.

вот бы всем нашим футболистам такую!
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:02) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что он такого сказал? У пацана есть мечта, он к ней стремится. Что в этом смешного?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:52) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
скорее получишь 2 года за кокаинум
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 10:49) #
  • -3
  •  (5)

очень смешно. проспись
Регистрация: 10.02.2017
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