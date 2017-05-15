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Александр Тарханов: не ожидал, что Тихонов добьется такого успеха с "Енисеем"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказался о выходе "Енисея" в зону стыковых матчей за право играть в РФПЛ.

"Конечно, не ожидал, что главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов добьется такого успеха в первый же сезон самостоятельной работы, но очень болел за него.

Действительно, Андрею предоставили очень серьезный кредит доверия и не мешали работать, а он за это отблагодарил руководство результатом. Дальше посмотрим, кто попадется "Енисею" в стыках", - цитирует Тарханова "RT".
Теги: Тарханов Тихонов Енисей
Сегодня, 10:14
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№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Тихонову. Вот только... И Мордовия показывала симпатичный атакующий футбол. Только вот от аутсайдеров в РФПЛ требуется другое. Совсем другое.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Молодец Тихонов, не свистел, какой крутой и разбирается в футболе, а спокойно делал свою работу и конечно доверие руководства...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 10:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дальше посмотрим, кто попадется "Енисею" в стыках"
Андрей Тихонов - молодчина! Без шума,пыли и ненужных разговоров вывел земляков в зону переходных матчей ,а там два шага и П-Л,причём кто попадётся в соперники стыков, не проблема - игра у сибиряков есть и игра атакующая,комбинационная..,на
поминающая классический Спартаковский футбол! П.с. Если "Енисей" выйдет в вышку , для всех Спартаковских болел Сибири - это будет огромная вишенка на торте сверх удачного сезона!


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
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