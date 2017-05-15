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Андрес Иньеста: я пока не думаю о продлении контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал, что пока не знает о своей дальнейшей судьбе в каталонском клубе.

"В данный момент я не думаю об этом. Контракт с "Барселоной" у меня действует еще один год, и я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, как будут развиваться события.

Мне хотелось бы, чтобы следующий сезон оказался очень удачным как для меня, так и для самой команды. Теперь же нам надо закончить сезон на мажорной ноте", - цитирует Иньесту "Газета.ru" со ссылкой на Sport.es.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 10:44
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