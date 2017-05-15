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Павел Комолов: матч с "Зенитом" не принципиальный, может быть, только чуть-чуть

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов рассказал об адаптации после перехода из "Зенита".

"Адаптация в "Амкаре" не очень быстро прошла. В бытовом плане у меня проблем не было, а вот в игровом были. Надо было начать играть, приносить пользу.

Когда ты понимаешь, что на тебя рассчитывают как на игрока, тебе намного легче и спокойнее, ты можешь спокойно тренироваться и не думать ни о чем другом. Первые полгода в "Амкаре" особо не играл, а потом, когда начал играть и понял, что я в обойме, тогда осознал, что я уже свой.

Является ли "Зенит" принципиальным соперником? Нет, не является, может быть, только чуть-чуть. Но это не значит, что на "Зенит" я настраиваюсь иначе, чем на других соперников. Это обычный матч, главное - выйти и выиграть.

Думаю, хорошо, что у меня не возникает таких мыслей, ведь они больше мешают, чем помогают", - цитирует Комолова официальный сайт "Амкара".
Теги: Амкар Зенит
Сегодня, 10:59
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