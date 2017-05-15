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Филиппе Коутиньо: я не получал предложения от "Барселоны"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что не контактировал с "Барселоной" по поводу перехода в стан сине-гранатовых.

"Я всегда счастлив, когда говорят обо мне. Хорошо, что такой великий клуб, как "Барселона", интересуется тобой. Это признание работы, которую ты осуществляешь.

"Барселона" - одна из лучших команд мира. Но я до сих пор не получал предложения от "Барселоны". Если что-то и есть, то позвонят моему агенту. А я сам должен сосредоточиться на задачах моей команды", - передает слова бразильца "Газета.ru" со ссылкой на ESPN.
Теги: Коутиньо Барселона
Сегодня, 11:43
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