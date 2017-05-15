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Филиппе Коутиньо: я не получал предложения от "Барселоны"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что не контактировал с "Барселоной" по поводу перехода в стан сине-гранатовых.
"Я всегда счастлив, когда говорят обо мне. Хорошо, что такой великий клуб, как "Барселона", интересуется тобой. Это признание работы, которую ты осуществляешь.
"Барселона" - одна из лучших команд мира. Но я до сих пор не получал предложения от "Барселоны". Если что-то и есть, то позвонят моему агенту. А я сам должен сосредоточиться на задачах моей команды", - передает слова бразильца "Газета.ru" со ссылкой на ESPN.
"Я всегда счастлив, когда говорят обо мне. Хорошо, что такой великий клуб, как "Барселона", интересуется тобой. Это признание работы, которую ты осуществляешь.
"Барселона" - одна из лучших команд мира. Но я до сих пор не получал предложения от "Барселоны". Если что-то и есть, то позвонят моему агенту. А я сам должен сосредоточиться на задачах моей команды", - передает слова бразильца "Газета.ru" со ссылкой на ESPN.
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