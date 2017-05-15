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Диего Симеоне: этот сезон был самым сложным для меня в "Атлетико"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что завершающийся сезон оказался для него самым сложным за все время работы в Мадриде.

"Этот сезон был для меня самым сложным у руля "Атлетико". К сожалению, у нас было достаточно помех для того, чтобы демонстрировать стабильность. Дебют в сезоне получился трудным, а в октябре и ноябре многие думали, что "Атлетико" ни на что не претендует. Но мы вновь занимаем третье место в турнирной таблице.

Нам пришлось нелегко в борьбе с "Севильей", она конкурировала очень достойно. Мы никогда не опускали рук, а во втором клубе показали постоянство", - цитирует Симеоне "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 12:51
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