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Евгений Бушманов: сначала Кутепова все хвалили, а теперь стали вешать всех собак
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов считает, что защитник "Спартака" Илья Кутепов сможет справиться с давлением. Напомним, футболист перестал регулярно попадать в стартовый состав.
"С ним не происходит чего-то необычного, нормальная ситуация. Просто на Илью в какой-то момент свалилась большая ответственность. Слишком многое на нём повисло: основной состав "Спартака", борьба за чемпионство, попадание в сборную страны, где он стал чуть ли не ведущим футболистом, который должен был все подчищать, бороться в каждом матче, в попытках заменить братьев Березуцких и Игнашевича одновременно.
Так что давление на парня получилось очень серьёзное. Пошли ошибки, поскольку опыта игры на подобном уровне у него не так много. Поэтому он и ошибался, и волновался. Но это всё опыт. Такие периоды надо уметь преодолевать. Я уверен, что Кутепову это по силам.
Сначала СМИ Кутепова, если вы помните, хвалили. Мол, это та замена Березуцким и Игнашевичу, которую долго ждали. А как только у Кутепова начались какие-то вполне естественные при таком напряжении ошибки или помарки, на него стали вешать всех собак.
Для нас такое обращение с игроком вроде бы считается нормальным. Вместо того чтобы поддержать парня… Видимо, таким образом мы закаляем людей", - цитирует Бушманова "Bobsoccer".
"С ним не происходит чего-то необычного, нормальная ситуация. Просто на Илью в какой-то момент свалилась большая ответственность. Слишком многое на нём повисло: основной состав "Спартака", борьба за чемпионство, попадание в сборную страны, где он стал чуть ли не ведущим футболистом, который должен был все подчищать, бороться в каждом матче, в попытках заменить братьев Березуцких и Игнашевича одновременно.
Так что давление на парня получилось очень серьёзное. Пошли ошибки, поскольку опыта игры на подобном уровне у него не так много. Поэтому он и ошибался, и волновался. Но это всё опыт. Такие периоды надо уметь преодолевать. Я уверен, что Кутепову это по силам.
Сначала СМИ Кутепова, если вы помните, хвалили. Мол, это та замена Березуцким и Игнашевичу, которую долго ждали. А как только у Кутепова начались какие-то вполне естественные при таком напряжении ошибки или помарки, на него стали вешать всех собак.
Для нас такое обращение с игроком вроде бы считается нормальным. Вместо того чтобы поддержать парня… Видимо, таким образом мы закаляем людей", - цитирует Бушманова "Bobsoccer".
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