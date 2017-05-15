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Евгений Бушманов: сначала Кутепова все хвалили, а теперь стали вешать всех собак

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов считает, что защитник "Спартака" Илья Кутепов сможет справиться с давлением. Напомним, футболист перестал регулярно попадать в стартовый состав.

"С ним не происходит чего-то необычного, нормальная ситуация. Просто на Илью в какой-то момент свалилась большая ответственность. Слишком многое на нём повисло: основной состав "Спартака", борьба за чемпионство, попадание в сборную страны, где он стал чуть ли не ведущим футболистом, который должен был все подчищать, бороться в каждом матче, в попытках заменить братьев Березуцких и Игнашевича одновременно.

Так что давление на парня получилось очень серьёзное. Пошли ошибки, поскольку опыта игры на подобном уровне у него не так много. Поэтому он и ошибался, и волновался. Но это всё опыт. Такие периоды надо уметь преодолевать. Я уверен, что Кутепову это по силам.

Сначала СМИ Кутепова, если вы помните, хвалили. Мол, это та замена Березуцким и Игнашевичу, которую долго ждали. А как только у Кутепова начались какие-то вполне естественные при таком напряжении ошибки или помарки, на него стали вешать всех собак.

Для нас такое обращение с игроком вроде бы считается нормальным. Вместо того чтобы поддержать парня… Видимо, таким образом мы закаляем людей", - цитирует Бушманова "Bobsoccer".
Теги: Бушманов Кутепов Спартак
Сегодня, 12:57
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(1)
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вспомнилось как в 1986 тренер сборной Эдуард Малафеев так высказался об Игоре Беланове, что у парня чуть нервный срыв не случился. Сборную принял Лобановский, и Игорь стал лучшим футболистом Европы по оценка Франс-Пресс.
Думаю, Кутепов себя проявит как надо.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +8
  •  (10)
online

Цитата: ramil
..верю, что к ЧМ-2018 Купетов будет готов.

Посмотрим, как на КК и в ЛЧ отыграет.

PS На Берез тоже вначале всех собак вешали.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:03) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
...верю, что к ЧМ-2018 Купетов будет готов.
Регистрация: 17.05.2016
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