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Виталий Мутко: в расширенном составе находятся лучшие на сегодня игроки

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выбор расширенного состава сборной России.

"22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну, а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора.

В расширенном составе находятся 30 парней, которые на сегодня являются лучшими. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.

По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 13:00
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№5 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Где Медведев?
Регистрация: 5.09.2012
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:02) #
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Мутко-шоу продолжается.Интересно было бы посмотреть поединок между мутко и кличко,а арбитром поставить жену порошенко.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зачем называть 30 человек, если через неделю их станет 26, при том что они не будут тренироваться в сборной вообще?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:38) #
  • -1
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online

Субъективные факторы имеют место-это очевидно
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Иди на...свою хурму можешь Медведеву задвигать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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