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Виталий Мутко: в расширенном составе находятся лучшие на сегодня игроки
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выбор расширенного состава сборной России.
"22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну, а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора.
В расширенном составе находятся 30 парней, которые на сегодня являются лучшими. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.
По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов", - цитирует Мутко ТАСС.
"22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну, а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора.
В расширенном составе находятся 30 парней, которые на сегодня являются лучшими. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.
По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов", - цитирует Мутко ТАСС.
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