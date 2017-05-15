Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: надеюсь, что "Спартак" не попадет на "Ювентус" в Лиге чемпионов

Наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не хотел бы попасть на "Ювентус" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Я надеюсь, что мы не попадём на "Ювентус" в Лиге чемпионов, потому что я сам ювентин. Надеюсь, избежать встречи с ними по многим причинам. Одна из причин заключается в том, что "Ювентус" сильная команда.

Работа Конте в "Челси"? У меня не было сомнений, что он будет успешным в Англии", - цитирует Карреру "Чемпионат" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 13:28
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: zenit47
а так как это не реально, то Каррера может быть спокоен

С осени умиляюсь прогнозам питерских на будущее Спартака!
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (6)
online

В лиге Европы вас ждет Зенит. Молитесь чтобы на него не попали. Вынесут в одну калитку лигочемпионским составом.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:45) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Цитата: Точка Невозврата

Нет уж,Массимо,Лига Чемпионов так Лига Чемпионов!!!В омут с головой...
Юве,Барса,Реал, Бавария... соскучились!!!!

Это только в стыках, если из группы выйдут.

а так как это не реально, то Каррера может быть спокоен
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:37) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Точка Невозврата

Нет уж,Массимо,Лига Чемпионов так Лига Чемпионов!!!В омут с головой...
Юве,Барса,Реал, Бавария... соскучились!!!!

Это только в стыках, если из группы выйдут.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:52) #
  • +5
  •  (9)

НУ в Группе точно не встретятся Юве и Спартак в одной корзине !
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:41) #
  • -7
  •  (15)

Достаточно будет польской Легии и кипрского АЕК.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (6)
online

Нет уж,Массимо,Лига Чемпионов так Лига Чемпионов!!!В омут с головой...
Юве,Барса,Реал, Бавария... соскучились!!!!
Регистрация: 15.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.