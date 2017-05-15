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Дмитрий Булыкин: состав Черчесова мне понятен, по форвардам вообще вопросов нет

Решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова по расширенному составу на Кубок конфедераций в целом выглядит понятным, заявил экс-форвард национальной команды Дмитрий Булыкин.

"Я сейчас часто встречаюсь с Черчесовым, можно сказать, перенимаю тренерский опыт и, в принципе, его состав мне понятен. Кокорин не в форме, (Игорь) Денисов - я так понимаю, там был конфликт и ему сейчас дверь в сборную закрыта, Мамаев не набрал той формы, которая необходима для матчей за сборную.

По форвардам здесь вопросов нет - в составе ровно те, кто заслужил. Главное, избежать травм. Ну и, конечно, ты можешь быть хорош в чемпионате России, но против сборной с другого континента это будет другая история.

Нойштедтер? До уровня игры за сборную там далеко, но давайте не будем забывать, что это пока расширенный состав", - передает слова Булыкина "Р-Спорт".
Теги: Булыкин Сборная России
Сегодня, 13:41
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