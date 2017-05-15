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Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал расширенный состав сборной России.
"Все вратари достаточно конкурентоспособны. Эта линия вызывает меньше всего удивления. Но считаю, что Артём Ребров провёл концовку чемпионата достаточно убедительно, чтобы можно было на него рассчитывать.
Что касается защитников, вызов Виктора Васина не удивляет. Ошибка, допущенная им в матче со "Спартаком", – это не из-за качества и техники, а из-за внимательности. Беспокоит, что Илья Кутепов остался без игровой практики. Но тут же компенсация в виде Георгия Джикии, который играет в стартовом составе. Учитывая, что "Спартак" – базовая команда, это нормально вписывается в общую концепцию. Если говорить о Руслане Камболове, то сборы подразумевают эксперименты. Думаю, это имеет право на жизнь.
В полузащите набор игроков уже известный. Но многое будет зависеть от физического состояния футболистов. Первое, что беспокоит, - насколько восстановится Алан Дзагоев после травмы. Второе – какова ситуация с Марио Фернандесом, можно ли его уже рассматривать полноценным игроком сборной России.
Среди футболистов атаки видна совместимость отдельных игроков. Я имею в виду связку Дмитрий Полоз – Александр Бухаров. Если будет с ними играть и Александр Ерохин, то можно будет говорить о блочном принципе. Максим Каннуников в матчах за "Рубин" показывает себя достаточно хорошо. По линии атаки трудно возразить. Чувствуется, что у Черчесова достаточно информации и он чётко представляет себе структуру команды.
Думаю, Олег Шатов отсутствует из-за травмы. Он так и не смог подойти в оптимальном состоянии к Кубку конфедераций. Качество его игры, как и Александра Кокорина, оставляет желать лучшего.
Что касается Игоря Денисова, то надо говорить о том, что есть "спартаковский" блок: Роман Зобнин и Денис Глушаков. Есть ещё и Александр Головин, который хорошо показывает себя в этом сезоне", – цитирует Бышовца "Чемпионат".
"Все вратари достаточно конкурентоспособны. Эта линия вызывает меньше всего удивления. Но считаю, что Артём Ребров провёл концовку чемпионата достаточно убедительно, чтобы можно было на него рассчитывать.
Что касается защитников, вызов Виктора Васина не удивляет. Ошибка, допущенная им в матче со "Спартаком", – это не из-за качества и техники, а из-за внимательности. Беспокоит, что Илья Кутепов остался без игровой практики. Но тут же компенсация в виде Георгия Джикии, который играет в стартовом составе. Учитывая, что "Спартак" – базовая команда, это нормально вписывается в общую концепцию. Если говорить о Руслане Камболове, то сборы подразумевают эксперименты. Думаю, это имеет право на жизнь.
В полузащите набор игроков уже известный. Но многое будет зависеть от физического состояния футболистов. Первое, что беспокоит, - насколько восстановится Алан Дзагоев после травмы. Второе – какова ситуация с Марио Фернандесом, можно ли его уже рассматривать полноценным игроком сборной России.
Среди футболистов атаки видна совместимость отдельных игроков. Я имею в виду связку Дмитрий Полоз – Александр Бухаров. Если будет с ними играть и Александр Ерохин, то можно будет говорить о блочном принципе. Максим Каннуников в матчах за "Рубин" показывает себя достаточно хорошо. По линии атаки трудно возразить. Чувствуется, что у Черчесова достаточно информации и он чётко представляет себе структуру команды.
Думаю, Олег Шатов отсутствует из-за травмы. Он так и не смог подойти в оптимальном состоянии к Кубку конфедераций. Качество его игры, как и Александра Кокорина, оставляет желать лучшего.
Что касается Игоря Денисова, то надо говорить о том, что есть "спартаковский" блок: Роман Зобнин и Денис Глушаков. Есть ещё и Александр Головин, который хорошо показывает себя в этом сезоне", – цитирует Бышовца "Чемпионат".
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