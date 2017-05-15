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Валерий Петраков: "Томь" живет очень тяжело, хотелось бы получить гарантии
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал о своем будущем в клубе.
- Вы уже приняли для себя решение по поводу будущего в "Томи"?
– Завтра в обед у меня встреча с губернатором области (Сергеем Жвачкиным). Вопросов будет много, не только по моей персоне. В первую очередь волнует будущее клуба. Вопросы есть по некоторым должностям.
- Финансирование – ключевая тема?
– Конечно. Важно понять, что будет с деньгами. Сейчас "Томь" живет очень тяжело. Хотелось бы получить гарантии. Предварительно мы встречались с губернатором в конце марта – начале апреля, вроде бы все должно быть стабильно. В рамках бюджета.
Он озвучил, что высокооплачиваемых футболистов в команде не будет, – цитирует Петракова "СЭ".
- Вы уже приняли для себя решение по поводу будущего в "Томи"?
– Завтра в обед у меня встреча с губернатором области (Сергеем Жвачкиным). Вопросов будет много, не только по моей персоне. В первую очередь волнует будущее клуба. Вопросы есть по некоторым должностям.
- Финансирование – ключевая тема?
– Конечно. Важно понять, что будет с деньгами. Сейчас "Томь" живет очень тяжело. Хотелось бы получить гарантии. Предварительно мы встречались с губернатором в конце марта – начале апреля, вроде бы все должно быть стабильно. В рамках бюджета.
Он озвучил, что высокооплачиваемых футболистов в команде не будет, – цитирует Петракова "СЭ".
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