Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: Измайлов уже готовится к новому сезону

Паулу Барбоза, агент российского полузащитника Марата Измайлова, рассказал о восстановлении 34-летнего хавбека. Напомним, Измайлов покинул "Краснодар" из-за проблем со здоровьем.

"Марат Измайлов чувствует себя хорошо. Восстановление идёт по плану. Самое главное, что он уже готовится к следующему сезону.

Говорить о поисках нового клуба ещё рано, но мы скоро этим займёмся", – цитирует Барбозу "Чемпионат".
Теги: Измайлов
Сегодня, 14:25
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Говорить о поисках нового клуба ещё рано, но мы скоро этим займёмся", – цитирует Барбозу "Чемпионат

Чего,а Шпалычу не подойдет,как игрок замены.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:41) #
  • +2
  •  (2)
online

Блаженный,ей Богу...
Регистрация: 15.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.