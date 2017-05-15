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Александр Самедов: не был до конца уверен, что вызовут в сборную

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций и высказался о значимости турнира.

"Приятно, что шесть человек из "Спартака". Думаю, так же, как и для любого болельщика клуба, руководства, тренерского штаба. Но соберется национальная сборная, и там уже не будет клубного разделения. Мы должны стать командой и понимать, что несем ответственность за результат.

С нормальными чувствами воспринимаю вызов. Был ли уверен? Хотел попасть, но нельзя сказать, что был уверен, но конечно, каждый игрок хочет попасть в сборную, так что я очень рад».

Кубок конфедераций - это большой турнир и большая ответственность для каждого игрока, тем более мы играем дома. Кто-то называет это репетицией чемпионата мира, но я думаю, что это сам по себе крупный турнир. Россия не избалована такими турнирами, так что в первую очередь это большая ответственность", - передает слова Самедова ТАСС.
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 14:45
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