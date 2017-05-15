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Михаил Гершкович: есть опасения за центр обороны сборной России

Отечественный тренер Михаил Гершкович высказался относительно состава сборной России на предстоящий Кубок конфедераций.

"У нас есть опасения за оборону, особенно ее центральную часть. Сказать, что сейчас есть российские защитники, которые способны олицетворять игрока национальной сборной, просто нет. И Васин, и Кутепов играли с ошибками, только Джикия играл более или менее стабильно.

Игра в центре обороны, на мой взгляд, действительно болезненный вопрос. И если по вратарям еще могут быть какие-то вопросы, то на этой позиции никаких сомнений в кандидатах нет - взяли всех, кто здесь хотя бы мало-мальски играл", - передает слова эксперта "Газета.ru".
Теги: Сборная России Гершкович
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гершкович когда-то был классным нападающим и слабости защиты фиксирует хорошо.
Хотя... stuck_out_tongue_closed_eyes ... и так всё всем понятно.
Регистрация: 8.09.2012
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