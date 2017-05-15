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Юрий Семин: Миранчук очень хочет остаться, в "Локомотиве" он прогрессирует

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку нужно остаться в клубе. Напомним, в расширенный состав сборной России вошли три игрока "Локо" – Миранчук, вратарь Гильерме и полузащитник Дмитрий Тарасов.

"Наши игроки очень хорошо проявили себя в последнее время. Я просто желаю им удачи и чтобы они поддержали марку "Локомотива" в национальной сборной.

Миранчук? Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе; наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

Он очень хочет (остаться в "Локомотиве"), мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому.

Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически; всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат", - передает слова Семина ТАСС.
Теги: Семин Миранчук Локомотив
Сегодня, 15:02
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