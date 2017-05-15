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Ринат Билялетдинов: Дзюба, видимо, вызван в сборную для полноценной конкуренции

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, вызван в сборную России для подготовки к матчам Кубка конфедераций ради полноценной конкуренции в линии атаки, считает экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов.

"Дзагоев, думаю, сумеет восстановиться после травмы, хотя после цепочки повреждений тренерскому штабу сборной России надо оценить состояние игрока и консультироваться с врачами ЦСКА. Наверное, они получили положительный отзыв и включили Алана в состав.

Дзюба, видимо, вызван для полноценной конкуренции в передней линии. Сейчас он показывает достаточно хорошую игру, являясь лидером "Зенита", и видно, что он прочно закрепил за собой место в составе. С ним команда играет иначе, чем без него".

Приглашение Тарасова, видимо, вызвано проблемами в средней линии. Опорная зона у нас не самая сильная линия в сравнении со среднеевропейскими стандартами и проседает. Можно говорить про наличие бойцов, которые стелются, высекают, но это все относительно, до второй желтой карточки. Может быть, с приходом Тарасова будут испробованы какие-то новые варианты в сочетании атакующих и оборонительных действий, без ущерба для обороны. Пока есть право на эксперимент.

Что касается Фернандеса, то это хороший выбор, давно хочется, чтобы он дебютировал в сборной России. Если сравнивать его с потенциальными конкурентами, Марио находится в более благоприятном положении. Несомненно, это хорошее усиление для сборной России, - передает слова Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: Билялетдинов Р. Сборная России
Сегодня, 15:26
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