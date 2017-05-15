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Денис Глушаков: на чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России в преддверии Кубка Конфедераций-2017.
"Вызов в сборную – это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок Конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет.
Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок Конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе. Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним.
Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду", - цитирует Глушакова ТАСС.
"Вызов в сборную – это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок Конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет.
Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок Конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе. Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним.
Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду", - цитирует Глушакова ТАСС.
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