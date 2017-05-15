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Денис Глушаков: на чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России в преддверии Кубка Конфедераций-2017.

"Вызов в сборную – это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок Конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет.

Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок Конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе. Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним.

Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 15:56
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6
(3)
№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Siladus
Да уж, на Кубке Конфедераций мы еще не успели засветиться (опозориться).

Все еще впереди ! В обойме все те же !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№5 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эх... Когда наши игроки начнут говорить
Кубок Европы и мира я выиграл. А вот КК пока нет...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
"Вызов в сборную – это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок Конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке Конфедераций еще нет.

Осторожнее, иногда некоторые мечты сбываются.
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: Den Pakolp (Сегодня, 16:51) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Siladus Siladus (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж, на Кубке Конфедераций мы еще не успели засветиться (опозориться).
Регистрация: 24.08.2015
№1 Написал: Wasp (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну уж если Андертейкера не возьмут.....
Зачем вот прибедняется)
Регистрация: 6.08.2016
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