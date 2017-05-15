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Ибрагима Траоре продлил контракт с менхенгладбахской "Боруссией"

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о продлении контракта с полузащитником команды Ибрагима Траоре.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Теги: Боруссия М
Сегодня, 16:20
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№1 Написал: Den Pakolp (Сегодня, 16:48) #
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Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 15.05.2017
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