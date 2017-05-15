Ибрагима Траоре продлил контракт с менхенгладбахской "Боруссией"

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о продлении контракта с полузащитником команды Ибрагима Траоре.



Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.